Seimo salėje kalbant Žemaitaičiui skambėjo skanduotė „Mulkis!“

Tvirtinant posėdžio darbotvarkę konservatorius Jurgis Razma pasiūlė iš jos išbraukti Seimo statuto pataisą, kuria siūloma parlamente įkurti naują Energetikos komitetą.
Pagal valdančiųjų susitarimą, jam vadovauti turėtų „Nemuno aušros“ atstovas.
Lapkritį Seimas tokį siūlymą jau yra atmetęs.
„Gerbiamas Seimo pirmininke, nenoriu, kad tiek jūs, tiek socialdemokratai taip žemintųsi teikdami būtent tą projektą, kai jis buvo ką tik atmestas. Kodėl jūs šokinėjate pagal „Nemuno aušros“ dūdelę? Seimo statuto pataisas, jeigu nori, jie patys gali teikti“, – kreipdamasis į parlamento pirmininką Juozą Oleką Seimo posėdžių salėje teigė J. Razma.
Į tai nuo šoninio mikrofono sureagavo „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis.
„Žinote, yra keletas šalių pasaulyje, kai pradedi groti dūdele ir pradeda gyvatė lįsti. Kai „Nemuno aušra“, mes pradedame groti, tai Ingrida Šimonytė pradeda groti, tai Liberalų sąjūdis. Jeigu kas norite pažiūrėti Ingridos Šimonytės lygį, ji dabar parodo. Ta barškuolė, kuri barška tuščioj bačkoj, bet jos rezultatas absoliučiai nulinis. Tik kai „Nemuno aušra“ uždainuoja, tai Ingrida Šimonytė iš paskos dainuoja“, – sakė „aušrietis“.
Jam kalbant I. Šimonytė grojo tarškyne, keldama salėje triukšmą, o dalis jos kolegų skandavo „Mulkis! Mulkis!“.
Po to Seimas pradėjo 2026 metų valstybės biudžeto priėmimo procedūrą.
