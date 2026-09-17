Seimo seniūnų sueiga į darbotvarkę neįtraukė siūlymo atleisti Matjošaitytę

Už tokį siūlymą balsavo 9 opozicijos ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovai. Tuo metu 11 valdančiųjų ir „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis šiuo klausimu susilaikė.
„Ketvirtadienį gal seniūnų sueiga galėtų įtraukti jau, kad nusimatytume tą procedūrinį VRK narės atleidimo klausimo svarstymą ir tada jau būtų pagrindas informuoti pačią komisijos narę ir žinotų, kad yra protingas terminas, kada gali ta procedūra būti realizuojama“, – teigė siūlymą iškėlęs konservatorius Mindaugas Lingė.
Tiesa, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sutiko, kad savaitė „yra protingas terminas“ informuoti L. Matjošaitytę, tačiau tikino, kad iš pradžių reikia įsitikinti, ar VRK narę pasieks jo išsiųstas raštas.
„Turime intenciją įtraukti kitą savaitę. (Ar – ELTA) pavyks – pasižiūrėsime kaip ten suvaikščios mūsų raštai“, – kalbėjo J. Olekas.
Savo ruožtu Seimo Socialdemokratų partijos frakcijos seniūnė Orinta Leiputė anksčiau Eltai teigė, kad nereikėtų skubėti priimti tokių sprendimų, neturint papildomos informacijos.
„Manyčiau, kad (trūksta – ELTA) pokalbio su VRK nare, nes dabar turime tik tai, ką matome viešojoje erdvėje, jos pačios pakomentavimus arba citatas ir politikų nuomonę – norėtųsi žinoti šiek tiek daugiau“, – laidoje „ELTA kampas“ teigė politikė.
Antradienį opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) iniciatyva buvo surinkti reikalingi parašai, prašant į Seimo darbotvarkę įtraukti siūlymą atleisti L. Matjošaitytę iš pareigų VRK. Šį dokumentą pasirašė parlamentarai iš konservatorių, liberalų ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijų.
VRK pirmadienį pranešė pagal metaduomenis nustačiusi, kad „Nemuno aušros“ atsakymą komisijai su nario mokesčiu susijusiais klausimais užpernai rengė L. Matjošaitytė. Komisija ketvirtadienį vyksiančiame posėdyje spręs, ar pradėti tyrimą dėl šių konsultacijų.
Skundus dėl L. Matjošaitytės yra gavusios VRK, Advokatų taryba, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). Pastaroji praėjusią savaitę nusprendė surinkti papildomą informaciją ir tik tada spręsti, ar pradėti tyrimą.
Klausimų kilo po to, kai naujienų portalas „Delfi“ paskelbė, jog L. Matjošaitytė prieš 2024 metų Seimo rinkimus galėjo konsultuoti „Nemuno aušrą“ bei padėti partijai parengti atsakymą VRK.
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigė, kad su L. Matjošaityte partija konsultavosi įvairiais klausimais, bet už tai nebuvo mokama. Pati VRK narė teigė, kad už šias konsultacijas ji negavo „nė vieno euro“.
VRK savo ruožtu informavo, kad „Nemuno aušros“ pateiktuose finansiniuose dokumentuose nerado išlaidų už L. Matjošaitytės suteiktas teisines paslaugas.
„Delfi“ taip pat skelbė, kad 2024 metų rugsėjį, likus daugiau nei mėnesiui iki Seimo rinkimų, L. Matjošaitytė „Nemuno aušros“ vicepirmininkui Robertui Puchovičiui atsiuntė savo parengtą partijos atsakymo VRK projektą. Laiške ji paprašė R. Puchovičiaus perkelti jos rengtą atsakymą į jo paties sukurtą „Word“ dokumentą tam, kad neliktų jos metaduomenų.
Pats R. Puchovičius „Delfi“ teigė neatsimenantis tokio laiško.
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