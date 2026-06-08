Sinkevičius apie Ruginienės ateitį: ji ras savo vietą politinėje virtuvėje

„Jeigu aš dabar pradėsiu kontempliuoti ir svarstyti, kur I. Ruginienė galėtų būti kitur nei yra dabar, aš patvirtinsiu, kad jai jau ruošiama kažkokia politinė kompensacija (…). Sprendimo kol kas nėra. Galiu tik pasakyti, kad I. Ruginienė ras savo vietą – ar tai būtų dabartinė, ar kita vieta – politinė virtuvėje ir tikrai bus ne kažkur labai toli, ant atsarginių suolelio. Ji visą laiką tikrai bus labai artimas mano komandos žmogus ir tikrai rasime kažkokį būdą – ar iki šiol veikusį, ar naują. Bet ji nebus neaktyvi, nematoma, kažkur paslėpta“, – pirmadienį naujienų portalo „15min“ tinklalaidėje kalbėjo socialdemokratų lyderis.
Praėjusią savaitę viešojoje erdvėje buvo svarstoma, jog M. Sinkevičiui nusprendus perimti vadovavimą Vyriausybei, I. Ruginienei galėtų atitekti šiuo metu Juozo Oleko užimamas Seimo pirmininko postas. M. Sinkevičiaus teigimu, teoriškai tai įmanoma, tačiau, kaip pažymi LSDP vadovas, jį tenkina J. Oleko darbas.
„Teoriškai daug kas įmanoma, bet aš negirdėjau nei iš partijos, nei iš plačiosios visuomenės kažkokios esminės kritikos Seimo pirmininkui. Aš asmeniškai manau, kad jis gerai susitvarko su darbu“, – sakė M. Sinkevičius.
„Taip, čia visko buvo Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo kontekste, bet aš manau, kad jis tinkamai atlieka savo darbą. Žinoma, kad socialdemokratai išlaikys ir neabejotinai tikisi išlaikyti tą poziciją savo rankose (…) net ir po derybų. Neabejoju, man abejonių nekyla, kad J. Olekas ir toliau tęs darbą tose pareigose, kuriose jis darbuojasi“, – pažymėjo jis.
Politikas tikino šiuo metu nežinantis, kokios apimties galėtų būti pokyčiai Vyriausybėje, tačiau tikisi, kad per dvi savaites paaiškės atsakymas į šį klausimą.
„Šiandien aš nežinau Vyriausybės sudėties pokyčių apimties ir nežinau, kas jai vadovaus. Tam sužinoti, manau, užteks dviejų savaičių“, – dėstė jis.
Vis tik, politiko teigimu, gali keisti nuo keturių iki šešių ministrų.
„Įvairiais skaičiavimais gali keistis keturi ar penki, gali ir šeši (ministrai – ELTA)“, – sakė M. Sinkevičius.
„Mes, greičiausiai, bet kuriuo atveju turėtume atkeliauti į Seimą. Pokyčių buvo pakeliui, pokyčių bus dabar ir jeigu iki daugiau nei pusės Vyriausybės pokyčio liko ministras ar du (…)“, – pabrėžė jis.
Kaip skelbta, šeštadienį LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
LSDP lyderis Mindaugas Sinkevičius teigė negalįs patikinti, jog performavus valdančiąją daugumą pareigose liks užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, taip pat tikino, jog naujuoju diplomatijos vadovu galėtų tapti ir laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas, jeigu ryžtųsi tokiam žingsniui.
Neoficialiai skelbta, kad naujoje Vyriausybėje socialdemokratai gali svarstyti keisti finansų ministrą Kristupą Vaitiekūną, vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių, kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę.
ELTA primena, kad įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Viešoje erdvėje keliant idėjas, jog subūrus naują koaliciją I. Ruginienę premjero poste turėtų keisti M. Sinkevičius, prezidentas teigė, jog dėl poreikio „radikalesniems“ koalicijos perkrovimams turėtų apsispręsti patys socialdemokratai.
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