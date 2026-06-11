Sinkevičius: demokratams nėra galimybių gauti keturias ministerijas

„Ne“, – paklaustas, ar yra galimybių demokratams „Vardan Lietuvos“ duoti keturių ministerijų vadovų postus, atsakė M. Sinkevičius.
„Toks sąlyginis noras, kad sutiktume, jeigu būtų keturios ministerijos“, – dėstė jis.
M. Sinkevičius vylėsi, kad pavyks sutarti dėl trijų ministerijų vadovų postų, kurie būtų skirti demokratams „Vardan Lietuvos“. Vis tik, kol kas jis neįvardija, kokia yra trečioji ministerija be Aplinkos ir Žemes ūkio.
„Kol kas ne, tai bus, greičiausiai, šios dienos pokalbių tema“, – kalbėjo politikas.
„Socialdemokratai mano kitaip“, – paklaustas, ar trečioji ministerija yra Energetikos, atsakė jis.
Atsakymus dėl pokyčių Vyriausybėje žada kitą savaitę
Vis tik, M. Sinkevičius kol kas neatsako, ar jis pats imsis vadovauti Vyriausybei.
„Esame susidėlioję aiškų planą, derybinė grupė dirba, padarys darbą, didesnė darbo sudėtinė dalis yra programa. Prie jos ir vargstame“, – dėstė politikas.
„Po darbo ir programos – atsakomybės sritys. Susidėliosime jas ir kiekviena iš organizacijų pareisime į savus namus, savo bendruomenę ir klausime: ar gerai susiderėjome?“ – pridūrė jis.
LSDP lyderio teigimu, atsakymai dėl galimų pokyčių Vyriausybėje bus kitą savaitę.
„Manau, kad kitą savaitę tikrai bus maksimalus aiškumas, nes negalime tempti gumos“, – tikino jis.
Ketvirtadienį paaiškėjo, kad demokratai taikosi į keturias ministerijas: Aplinkos, Žemės ūkio, Energetikos bei Užsienio reikalų.
Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijoms kol kas tebevadovauja „aušriečių“ deleguoti ministrai. Tačiau keičiantis koalicijai šios kėdės atsilaisvins. Žiniasklaida skelbė, esą aplinkos ministru demokratai matytų parlamentarą Tomą Tomiliną, o žemės ūkio ministru – Seimo narį Kęstutį Mažeiką.
Be to, žiniasklaida skelbė, kad per derybas „demokratai“ gali siekti Energetikos ministerijos, o jai vadovauti deleguotų Luką Savicką. Šiuo metu ministerijai vadovaujantis Žygimantas Vaičiūnas sako tokių indikacijų neturintis.
Praėjusią savaitę viešojoje erdvėje užsiminta apie galimą Kęstučio Budrio patraukimą iš užsienio reikalų ministro pareigų. Esą gali būti svarstoma į jo vietą skirti prezidento vyriausiąjį patarėją Deividą Matulionį.
M. Sinkevičius šeštadienį teigė negalįs patikinti, jog K. Budrys užsienio reikalų ministro pareigose liks ir performavus valdančiąją daugumą. Jis taip pat pažymėjo, kad naujuoju diplomatijos vadovu, jei tam ryžtųsi, galėtų tapti ir V. Sinkevičius.
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