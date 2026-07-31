Sinkevičius: geriausia pagarba Medininkų aukoms – vieninga ir stipri Lietuva

„Liepos 31-ąją sukanka 35 metai nuo tragiškų įvykių, kai 1991 m. ankstų vidurvasario rytą Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje per omonininkų išpuolį buvo nušauti septyni muitinės, policijos ir pasienio pareigūnai“, – pranešime cituojamas premjeras.
„Vienintelio sunkiai sužeisto muitinės pareigūno Tomo Šerno gyvybę medikams pavyko išgelbėti, ir labai svarbu, kad mes turime šių žiaurių nusikaltimų liudytoją. Jo rašytiniai liudijimai – labai svarbus dokumentas, visam pasauliui įrodantis nusikaltimų žiaurumą ir agresorių siekius palaužti Lietuvos laisvę“, – tęsia jis.
Ministras pirmininkas pažymi, kad pirmaisiais nepriklausomybės atkūrimo metais žuvo drąsūs Lietuvos vyrai, kurie „beveik plikomis rankomis stojo ginti valstybės sienos“. M. Sinkevičius akcentuoja, kad jų pagrindinis ginklas buvo pareiga ir meilė Tėvynei.
Politiko teigimu, pasiaukojimas ginti ir saugoti tuo metu tik teoriškai laisvą valstybę yra svarbus patriotiškumo pavyzdys ateities kartoms.
„Amžių amžius prisiminsime už Lietuvos laisvę sudėtas aukas ir visada išsaugosime šviesų didvyrių atminimą“, – pranešime cituojamas premjeras.
„Likimas lėmė mums gyventi šalia sienų, už kurių klesti diktatoriai, paminamas laisvas žodis, demokratijos taisyklės ir net liepsnoja atvira agresijos ugnis. Besitęsiantis Rusijos karas prieš Ukrainą akivaizdžiai įrodo, kad nė minutei negalime prarasti budrumo. Privalome būti pasirengę ginti savo valstybės sienas ir saugoti jos žmones“, – teigia jis.
Nors, kaip pažymi premjeras, šiuo metu Lietuva yra ES ir NATO narė, turi galingų ir patikimų sąjungininkų, profesionalias ir gerai techniškai aprūpintas tarnybas, svarbiausia buvo ir yra piliečių atsakomybė ir supratimas, jog laisvė – nėra dovana.
„Ir šis Medininkų tragedijos minėjimas lai būna mums priminimas, kad turime visada būti budrūs ir vieningi, pasiruošę duoti atkirtį visiems, kurie kėsintųsi į mūsų tėvynės laisvę“, – teigia Vyriausybės vadovas.
Penktadienį Lietuvoje minimos 35-osios Medininkų žudynių metinės.
ELTA primena, kad 1991 m. liepos 31 d. pasienio su Baltarusija poste, Medininkuose, sovietų omonininkai nužudė 7 valstybės sieną saugojusius muitinės ir policijos pareigūnus. Žudynėse, patyręs itin sunkius sužeidimus, išgyveno tik vienas – muitininkas Tomas Šernas.
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