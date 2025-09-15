Sinkevičius: mes tikrai reaguosime ir kalbėsimės

„Kol kas to nesvarstau, tačiau ir neatmesčiau“, – po partijos valdybos žurnalistams sakė M. Sinkevičius, paklaustas apie galimybę socialdemokratams perimti Energetikos ministeriją ar mainais „aušriečiams“ pasiūlyti kito ministro portfelį.
„Jei „Nemuno aušra“ tą matys kaip pagrindą judėjimui į priekį (...) ir siūlys tokią opciją, mes tikrai reaguosime ir kalbėsimės. Tiesa, tokio siūlymo, neskaitant Prezidentūros pasvarstymų, kol kas nebuvo“, – tikino Jonavos meras.
G. Nausėda LRT televizijai sakė, jog socialdemokratams reikėjo energetikos ministro portfelį pasilikti sau ir neperleisti jo „Nemuno aušrai“. Pasak šalies vadovo, šį koalicinėje sutartyje įtvirtintą pasidalijimą būtų galima koreguoti.
Pagal koalicinę sutartį, „Nemuno aušrai“ deleguotos trys – Aplinkos, Energetikos ir Žemės ūkio ministerijos.
Tiesa, anksčiau penktadienį žurnalistams paskirtoji premjerė Inga Ruginienė teigė, jog socialdemokratai nebūtų linkę keisti kurią nors ministeriją į „aušriečiams“ deleguotą energetikos ministro portfelį.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“ į energetikos ministrus siūlė M. Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai laikinai vadovaujantį Povilą Poderskį.
Pirmadienį šalies vadovas atmetė abi kandidatūras.
Reaguodamas į Prezidentūros sprendimus, „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tvirtino, jog valdančiosios daugumos – nebėra, o pasirašyta koalicijos sutartis nustojo galioti.
