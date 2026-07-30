Situacija kritiška: konservatoriai parengė svarbų dokumentą

Kaip ketvirtadienį pranešė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD), partijos lyderis Laurynas Kasčiūnas kviečia visas šalies politines jėgas vienytis ir pasirašyti nacionalinį partijų susitarimą dėl demografijos 2026–2040 metams.
TS-LKD teigimu, iniciatyva siekiama užtikrinti ilgalaikę, nuo rinkimų ciklų nepriklausančią valstybės strategiją, kuri stabdytų visuomenės senėjimą, skatintų gimstamumą ir kurtų palankią aplinką šeimoms.
Pasak konservatorių lyderio, demografinė situacija Lietuvoje pasiekė ribą, kai trumpalaikių sprendimų nebepakanka, gimstamumo rodikliai kritiškai žemi – maždaug 0,99 vaiko vienai moteriai, kai kartų kaitą užtikrinantis lygis – 2,1 vaiko.
„Tai ne vienos partijos, vienos vyriausybės ar vienos kadencijos klausimas. Kviečiu politinių partijų vadovus susitarti dėl ilgalaikių sprendimų, kurie užtikrintų augančią ir stiprią Lietuvą“, – pranešime cituojamas L. Kasčiūnas.
„Didelio masto imigracija nėra ilgalaikis Lietuvos demografinių problemų sprendimas ir negali pakeisti šeimos stiprinimo, Lietuvos piliečių sugrįžimo, darbo našumo didinimo bei prisitaikymo prie visuomenės senėjimo politikos. Imigracijos politika turi būti kontroliuojama ir atitikti Lietuvos darbo rinkos ir integracijos galimybes. Valstybės išlikimas, jos ekonominė ir gynybinė galia priklauso nuo mūsų žmonių“, – teigia jis.
Valstybės išlikimas, jos ekonominė ir gynybinė galia priklauso nuo mūsų žmonių.
Kaip rašė BNS, dar prieš pradėdamas eiti premjero pareigas, gegužę Mindaugas Sinkevičius teigė šiemet ketinantis inicijuoti partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos.
Pasak L. Kasčiūno, konservatoriai girdi Vyriausybės vadovo siūlymą susitarti dėl demografijos, tačiau kol valdantieji nėra parengę jokio konkretaus dokumento, TS-LKD jį turi.
„Mes padėsime ministrui pirmininkui, esame parengę savo demografinės politikos susitarimo variantą ir šiandien siunčiame jį parlamentinių partijų vadovams, siūlydami pradėti diskusiją parengto dokumento pagrindu bei pasirašyti partijų susitarimą dėl demografijos politikos“, – teigė konservatorių vedlys.
TS-LKD parengtame partijų susitarime siūloma nustatyti, kad pirmojo būsto prieinamumas yra svarbi savarankiško gyvenimo, šeimos kūrimo ir vaikų susilaukimo sąlyga.
Konservatoriai ragina išplėsti ir pertvarkyti esamą valstybės paramos pirmajam būstui sistemą, kad ji būtų plačiau prieinama 18–35 metų asmenims ir jaunoms šeimoms, suteikti savivaldybėms daugiau galimybių formuoti būsto pasiūlą, būsto plėtrą derinti su švietimo, transporto ir kita šeimoms reikalinga infrastruktūra.
Susitarimo projekte taip pat nurodyta būtinybė užtikrinti stabilią finansinę paramą, plečiant darželių, mokyklų tinklą bei būsto įsigijimo galimybes jaunoms šeimoms regionuose ir miestuose.
Viešųjų paslaugų tinklą siūloma pritaikyti prie gyventojų skaičiaus, jų poreikių ir specialistų prieinamumo, užtikrinant, kad žmonės neprarastų galimybės gauti reikalingas paslaugas, ir kartu stiprinant regionų ekonominį bei socialinį gyvybingumą.
Konservatoriai taip pat siūlo partijoms susitarti, kad kuriamos lankstesnės darbo rinkos sąlygas, skatinant darbdavius prisidėti prie palankios aplinkos vaikus auginantiems tėvams.
„Vaiko gimimas neturi lemti neproporcingo ir ilgalaikio šeimos pajamų sumažėjimo, o šeimos turi turėti realią galimybę pasirinkti, kada grįžti į darbą ar studijas“, – teigia opozicinė partija.
TS-LKD ragina politikus sutarti, kad grįžtamoji migracija yra vienas svarbiausių Lietuvos demografijos politikos prioritetų.
Siūloma vykdyti aktyvią ir kryptingą diasporos politiką, padedančią užsienyje gyvenantiems tautiečiams sklandžiai sugrįžti ir integruotis į Lietuvos darbo rinką bei švietimo sistemą.
Tarp parengto partijų susitarimo prioritetų išskiriamas ir sveiko senėjimo ir gyvenimo trukmės ilginimas.
Konservatoriai ragina partijas susitarti dėl kokybiškų sveikatos ir socialinių paslaugų užtikrinimo vyresnio amžiaus žmonėms, skatinant jų įsitraukimą į visuomeninį ir ekonominį gyvenimą.
Taip pat siūloma siekti, kad žmonės kuo ilgiau išliktų sveiki ir savarankiški, o ilgalaikės priežiūros paslaugos būtų organizuojamos pagal žmogaus poreikius, pirmenybę teikiant pagalbai namuose ir bendruomenėje.
Be to, raginama sudaryti sąlygas daugiau žmonių dalyvauti darbo rinkoje, ilgiau išlikti ekonomiškai aktyviems, prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių ir lanksčiau planuoti profesinio gyvenimo pabaigą.
„Nacionalinis susitarimas leistų užtikrinti politinį tęstinumą. Patvirtinus šį dokumentą, strateginės kryptys demografijos srityje nesikeistų, nepaisant to, kas po rinkimų formuotų valdančiąją daugumą bei ne rečiau kaip kartą per metus būtų atliekama platesnė susitarimo įgyvendinimo peržiūra“, – rašoma TS-LKD pranešime.
BNS rašė, jog anksčiau prezidentas Gitanas Nausėda demografines problemas Lietuvoje prilygino „tiksinčiai bombai“.
Valstybės duomenų agentūros informacija rodo, jog per metus nuolatinių gyventojų Lietuvoje sumažėjo 0,1 proc., o 2025 metais gimė rekordiškai mažai kūdikių – 17,5 tūkst., tai 1,6 tūkst. (8,4 proc.) mažiau negu 2024-aisiais.
Agentūra taip pat yra prognozavusi, kad 2100 metais Lietuvoje gyvens vos daugiau nei 2 mln. žmonių.
(be temos)
(be temos)