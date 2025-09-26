 Skiriasi neseniai susituokę Povilas Poderskis ir Justina Aleksaitė

Skiriasi neseniai susituokę Povilas Poderskis ir Justina Aleksaitė

2025-09-26 09:29 klaipeda.diena.lt inf.

Buvęs aplinkos ministras Povilas Poderskis suka skirtingais keliais su žmona Justina Aleksaite.

Politiko buvusi mylimoji apie tai pranešė socialiniuose tinkluose.

„Kadangi jau nebesu ministro žmona, galiu atviriau pasidalinti ir apie santykių pabaigą. Tai buvo labai gražus gyvenimo etapas, pasibaigęs vestuvėmis. Bet, apmaudu, vestuvės savaime problemų neišsprendžia. 

Kaip rašė Jungas, kartais tenka susitikti su savo šešėliu iš esmės – ir dažniausiai tie, kuriuos mylime stipriausiai, jį ryškiausiai iškelia į dienos šviesą. Nors laikas buvo beprecedentiškai sunkus, bet jaučiuosi labai paaugusi kaip žmogus – su savo pasirinkimais, atsakomybėmis ir vertybėmis. Ir šiandien renkuosi švelnumą, atvirą širdį ir gyvenimą pilnom saujom, net su visais sunkumais, kuriuos jis kartais atneša. Nes tik taip gyvenimas man tampa autentiškas“, – rašė moteris.

Instagramo įrašas.

Primename, kad buvęs ministras su J. Aleksaite susituokė birželio 7 dieną, Vilniuje.

Tuomet P. Poderskis feisbuke rašė, kad „Justina, Tu esi mano pasaulio centras, Tu esi tai dėl ko aš kasdien keliuosi su šypsena ir noriu tą pasaulį kurti kuo gražesnį ir įdomesnį. Ir tegul mūsų meilė primena visiems, kad švelnumas yra stiprybė, o rinktis žmogų kiekvieną dieną gyvenime yra drąsa, Ačiū tau, kad esi! Myliu tave!“

 

 

Šiame straipsnyje:
Povilas Poderskis
Justina Aleksaitė
skyrybos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
bjauru,
kODEL ZURNALISTAI NEVIESINA DARBUS ,KIEK KAS ISVOGE,KAS KA PRIGAVO,BET LENDA I ZMONIU ASMENINI GYVENIMA,RASO PLIOTKUS KAI KAIMO MOBUTES,NEGI NERA RIMTU TEMU,KAS DAROS LIETUVOJE,RASO TAM ,KAd nukreiptu demesi nuo vagysciu,rimtu problemu,cia ne zurnalistai,o plotkininkai,neturi jokios samprotavimo,nemoka dirbti,tik dauguma parsidavineja konservatams ,liberalams,,,,,pateliskes lietuvos.
3
0
Rūtenis
Kuoktelėję ilgus metų metus gulinėja, atsibosta jau vienas kitam, paskui apskelbia apie savo jungtuves spaudai, atšoka vestuves, galvodami, jog taip perlips per save, pagyvena(prasitampo) porą mėnesių ir jau vėl per spaudą padaro pranešimą tautai, kad nesutapo abiejų egoizmas. Pats pačiausias įdomumas yra skaityti kokie jie tapo laimingi po skyrybų, kiek patirčių ir kompetencijų įgijo 3 mėnesių trukmės santuokoje, kokie buvo didieji mokytojai vienas kitam ir taip toliau ir panašiai, net koktu skaityti, kaip moka raides dėlioti kurpiant mokslišką tekstą. Eikite po velnių ir su savo santuokomis ir su savo išsiskyrimais, nelygu kaip sueina musės viena su kita ant lango.
5
0
Nu tu matai :)
Kol buvo ministru tiko, tik neteko posto, tai ponia iš karto susitiko su savo šešėliu iš esmės :)
7
0
Visi komentarai (5)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų