Skundas dėl Skaistės disertacijos: darbą pradės tyrimo grupė

„Rektorės įsakymu nuo rugsėjo 1 d. darbą pradės tyrimo grupė, nagrinėsianti skundą dėl galimai pažeistos akademinės etikos rengiant daktaro disertaciją MRU“, – Eltai perduotame komentare nurodė universiteto komunikacijos skyriaus vadovė Karolina Markauskaitė.
Pasak MRU atstovės, tyrimo grupė išvadas turės pateikti per du mėnesius nuo darbo pradžios.
„Kol skundo nagrinėjimas nėra baigtas, jo vertinti negalėtume“, – teigė K. Markauskaitė.
Kaip skelbė ELTA, Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba rugpjūčio 10 d. gavo skundą dėl galimai pažeistos akademinės etikos G. Skaistei rengiant daktaro disertaciją MRU.
Skundas tolesniam nagrinėjimui buvo perduotas MRU.
Skunde keliami klausimai dėl galimų teksto originalumo, skaičiavimų neatitikimų ir rezultatų pateikimo trūkumų.
G. Skaistė teigė, kad universitetui pateiks visą reikalingą informaciją, kad skunde keliami klausimai būtų objektyviai įvertinti.
Parlamentarė G. Skaistė 2010 m. baigė Kauno technologijos universitetą (KTU), kur įgijo ekonomikos bakalauro laipsnį. MRU politikė yra baigusi ekonomikos magistro studijas, vėliau įgijo socialinių mokslų daktarės laipsnį.
G. Skaistės apgintos mokslinės disertacijos tema – „Institucijų sistemos poveikio rizikos kapitalo investicijoms vertinimo modelis“.
Šią disertaciją ji apgynė 2016 m.
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