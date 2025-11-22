Skundus dėl Žemaitaičio paviešintų moksleivių vertins duomenų ir žurnalistų etikos sargai

VDAI atstovė Inga Mauricienė BNS patvirtino, kad penktadienį buvo gautas ir užregistruotas skundas dėl minėto R. Žemaitaičio elgesio.
„Įvertinus skundo aplinkybes, bus priimtas vienas iš teisės aktuose nurodytų sprendimų. Taip pat (skundas – BNS) gali būti persiųstas kitai institucijai nagrinėti, jei bus nustatyta, kad jis pateiktas ne pagal VDAI kompetenciją“, – nurodė I. Mauricienė.
Ji pažymėjo, kad asmens duomenis paviešinus socialiniuose tinkluose, įprastai tokius veiksmus vertina Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (ŽEIT).
Kaip BNS nurodė ŽEIT patarėja Jūratė Kučinskaitė, dėl minėtos situacijos skundą gavo ir žurnalistų etikos sargai. Anot jos, siekiant nustatyti, ar asmens duomenų paviešinimas šioje situacijoje nepažeidė teisės aktų, būtina atlikti tyrimą.
„Šiuo metu tarnyboje yra pradedama gauto skundo nagrinėjimo administracinė procedūra“, – sakė ŽEIT patarėja.
Taip šios tarnybos reagavo į skundus dėl R. Žemaitaičio ketvirtadienio vakarą savo „Facebook“ paskyroje išplatinto įrašo, kuriame politikas kritikavo kultūrininkų mitingą ir tuomet dar tik planavusius į jį vykti mokinius.
Prie šio įrašo politikas prisegė ekrano nuotrauką, kurioje matyti 20-ies Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos moksleivių sąrašas su vardais ir pavardėmis. Pradinėje įrašo versijoje taip pat buvo matyti sąrašą siuntę ir gavę mokytojai.
BNS rašė, kad Vilniaus pareigūnai dėl šio R. Žemaitaičio elgesio pradėjo aplinkybių patikslinimą. Jo metu policija aiškinasi, ar politiko veiksmuose yra Asmens duomenų teisinės apsaugos arba kitų įstatymų pažeidimo požymių.
„Aušriečių“ vedlys vėliau įrašą pakoregavo, kad paviešintų moksleivių duomenų nesimatytų.
