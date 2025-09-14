Skvernelis mano, kad Šakalienė slepia informaciją: ragina NSGK aiškintis situaciją dėl dronų

„Manau, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas savo artimiausioje darbotvarkėje turėtų šį klausimą iškelti ir gauti labai aiškius atsakymus. Nes tai, ką mes matome – yra baugu. Aš tikrai neabejoju mūsų kariuomene, mūsų kitomis žinybomis, kurios „Zapad“ pratybų metu sustiprintai saugo mūsų sieną. Tačiau aš labai dvejoju ir man kelia nerimą politikų noras slėpti (informaciją – ELTA)“, – LRT televizijai sakė S. Skvernelis.
Apie tai, kad du neidentifikuoti orlaiviai galimai buvo įskridę į Lietuvos teritoriją, šią savaitę skelbė vokiečių leidinys „Bild“.
Į opoziciją perėjusių Demokratų „Vardan Lietuvos“ lyderio teigimu, jei, visgi, tokia informacija slepiama, už tai veikiausiai yra atsakinga krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.
„Kariuomenė paneigė, bet mes žinome, kad kariuomenė neigia arba tyli vien dėl to, kad tokia yra ministrės Šakalienės valia ir nurodymas. Tai tampa vieša paslaptimi – tai, kas vyksta Krašto apsaugos ministerijoje. Kaip daromas spaudimas, kaip šokdinami karininkai, generolai, kad būtų informacija dozuojama, kad nepakenktų ministrės įvaizdžiui“, – sakė S. Skvernelis.
„Noras slėpti visą šią informaciją ir neadekvačiai reaguoti į iškilusias grėsmes – tai, manau, yra didelė grėsmė mūsų visų saugumui“, – akcentavo jis.
Vokiečių leidinys „Bild“ trečiadienį pranešė, kad du neidentifikuoti orlaiviai buvo įskridę į Lietuvos oro erdvę, tačiau šalies kariuomenė teigė, kad tokios informacijos patvirtinti negali.
ELTA primena, kad trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą.
Blefu vadina ir Žemaitaičio ultimatumus
Skvernelis teigia, kad „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio ultimatumai, esą „aušriečiai“ trauksis iš koalicijos, jei prezidentas netvirtins jo partijos teikiamų ministrų, tėra tik blefas. Todėl demokratų lyderis viliasi, kad šalies vadovas šiam šantažui nepasiduos.
„Tai yra blefas, bandymas Ostapo Benderio stiliumi sužaisti vieną kitą partiją. Aš tikiuosi, kad prezidentas šiuo atveju turės tvirtybės ir tikrai šantažui nepasiduos“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė S. Skvernelis.
„Manau, kad prezidentas tikrai nepatvirtins tų ministrų, o Žemaitaitis su savo tuo pablefavimu toliau liks koalicijoje“, – pabrėžė jis.
Visgi S. Skvernelis pabrėžia, kad jeigu „aušriečiai“ nuspręstų trauktis iš valdančiosios daugumos, Seimo demokratai, pasak jo, kertiniais klausimais paremtų mažumos Vyriausybę.
„Tegul būna mažumos Vyriausybė, tragedijos nėra. Jeigu reikės, tais valstybiniais, socialiniais, ekonominiais klausimais mūsų paramą gaus. Tai tegul labai nepergyvena socialdemokratai“, – sakė jis.
Nemano, kad neskirdamas „aušriečių“ ministrų prezidentas viršija įgaliojimus
Tuo metu reaguodamas į socialdemokratų garbės pirmininko Vytenio Povilo Andriukaičio portalui lrytas.lt išsakytus pasvarstymus, esą netvirtindamas „aušriečių“ ministrų prezidentas viršija savo įgaliojimus, politikas tokius pasisakymus vadina demagogija.
„Kalbant apie šių sprendimų konstitucingumą, prezidentas nėra notaras. Tai ne kartą pasakė konstitucinės teisės specialistai. Yra konstitucinė praktika suformuota, kad prezidentas turi prievolę pateikti ministro pirmininko kandidatūrą pagal susiformavusią daugumą“, – sakė S. Skvernelis.
„Bet ministrai yra atskaitingi bei atsakingi ir prieš ministrą pirmininką, ir prieš prezidentą. Prezidentas skirdamas ministrą, pagal mūsų konstitucinę teisę, prisiima atsakomybę už ministrą taip pat kaip ir ministras pirmininkas. Ir dėl to čia yra visiška demagogija, ką ponas Andriukaitis kalba apie prezidento vaidmenį skiriant ministrus“, – atkreipė dėmesį jis.
S. Skvernelis negaili kritikos V. P. Andriukaičiui, pabrėždamas, kad socialdemokratų garbės pirmininkas yra „didžiausias partijos nuodas“.
„Man labai gaila, kad garbės pirmininkas yra – tegul neužpyksta ponas Andriukaitis – didžiausias nuodas tos partijos, kuris su savo tokiais veiksmais ir pasakymais ir tokiu dvigubu, veidmainišku elgesiu labai daug prisidėjo, kad šita koalicija tokia būtų. Nors tuo metu, kai sėdėjome prie stalo, žiūrint į akis buvo visiškai kitokios pozicijos išsakytos“, – teigė demokratų lyderis.
Tikisi, kad į energetikos ministrus bus paskirtas Ž. Vaičiūnas
S. Skvernelis taip pat viliasi, kad prezidentas visgi nepatvirtins į energetikos ministrus „aušriečių“ siūlomo Mindaugo Jablonskio kandidatūros. Parlamentaras sutinka su Prezidentūros išsakyta pozicija, kad jo partijos į Gintauto Palucko Vyriausybę deleguotas laikinasis ministras Žygimantas Vaičiūnas būtų tinkamesnė kandidatūra.
Politikas neslepia, kad jam skaudu, jog Ž. Vaičiūnas svarsto dirbti naujoje Vyriausybėje. Visgi demokratų lyderis pabrėžia, kad svarbiausia, jog Energetikos ministerijos vadovu būtų kompetentingas žmogus, deleguotas ne „Nemuno aušros“.
„Aišku, galbūt šiek tiek skaudu, bet dėl valstybės interesų tikrai nematau problemų, tegu sėkmingai dirba ir toliau stiprina mūsų šalies energetinę nepriklausomybę“, – akcentavo S. Skvernelis.
„Šita pozicija turi atitekti ne tai politinei jėgai, kuriai ji dabar yra priskirta. Tai yra didžiausia strateginė, politinė klaida padaryta, tai turėtų būti socialdemokratų atsakomybė, kaip didžiausių partnerių, nes jie prisiėmė atsakomybę už savo partnerius šioje koalicijoje“, – taip pat pabrėžė jis.
Šią savaitę „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigė, jog jei partijos deleguoti kandidatai nebus paskirti ministrais, „aušriečiai“ gali trauktis iš valdančiosios koalicijos – darbą turėtų tęsti mažumos Vyriausybė.
ELTA primena, kad savaitės pradžioje prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“, kuriems priklauso šios ministerijos, į energetikos ministrus deleguoja M. Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį Povilą Poderskį.
Prezidentas su šiais kandidatais buvo susitikęs trečiadienį.
