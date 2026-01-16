Skvernelis ragina įvertinti Lietuvai kylančias grėsmes: tai sunku pripažinti

„Turime suvokti: ateina tokia realybė, kad apie mus gali niekas kitas negalvoti. Gali juk niekas negalvoti, kas čia bus su Lietuva. Tik mes patys. Tai yra sunku pripažinti. Gal aš ir dramatizuoju, gal be pagrindo kalbu, bet man tokia nuomonė susidaro, kad mes artėjame prie to. Galiausiai gali būti pasakyta apie Lietuvą: valstybė nedidelė, gal dėl jos interesų neverta konfliktuoti ir plėšytis. Taip iš esmės buvo padaryta prieš Antrąjį pasaulinį karą“, – duodamas interviu portalui „Delfi“ sakė politikas.
„Aš sutinku, visuomenės nereikia audrinti, bet žmonės turi žinoti visus variantus. Tai nėra gąsdinimas. Turime turėti visus variantus ir visiems jiems ruoštis, net jei tai perdėtas, klaidingas suvokimas. Turime būti visiems scenarijams pasiruošę“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, gruodžio pabaigoje Krašto apsaugos ministerija (KAM) Ministrų kabinetui pristatė atnaujintą Nacionalinę saugumo strategiją.
Ją pristatęs krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigė, jog Rusijos karinio konflikto tikimybė prieš NATO didėja, o laiko ašis, kada tai gali įvykti – siaurėja iki 3–5 metų perspektyvos.
