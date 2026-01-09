Valdančiųjų vizitus pas gyventojus dėl Kapčiamiesčio poligono vadina pavėluotais

Taip jis kalbėjo penktadienį krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui ir kariuomenės vadui Raimundui Vaikšnorui penktadienį vykstant į Lazdijus susitikti su vietos gyventojais ir politikais.
„Pirmiausia, tie važiavimai jau yra pavėluoti. Turėjo važiuoti pasiruošę iškart į pirmus susitikimus aukščiausi sprendimų priėmėjai. Valstybės gynybos taryboje, kuri priėmė sprendimus, be prezidento yra trys labai svarbios kertinės socdemų pareigybės: premjerė, Seimo pirmininkas ir krašto apsaugos ministras. Tai yra socialdemokratų partijos elitas. Tai šitie žmonės turėjo būti pirmose gretose ir nuvažiavę ginti šitą sprendimą“, – Žinių radijui sakė politikas.
Jis tvirtino, kad nepaisant skeptiško dalies politikų vertinimo, naujas poligonas yra būtinas ir reikalingas.
„Šiandien tie poligonai, kurie jau yra, jie yra išnaudojami taip, kad mūsų kariuomenė turi užleisti vietą sąjungininkams, nes visgi mes juos pasikvietėme, jie čia atvyko ginti mūsų šalies, tai jie turi pirmumo teisę“, – sakė politikas.
Kaip rašė BNS, dalis Kapčiamiesčio gyventojų piktinasi planais dėl poligono ir ragina valdžią persigalvoti.
Pasak S. Skvernelio, sakydami, kad poligono nereikia, politikai tik kiršina vietos bendruomenę, kuriai reikia ne tik paaiškinti tokio naujos karinės teritorijos poreikį, bet ir užtikrinti, jog būtų tinkamai atlyginta.
„Pirmiausia, tai jų interesai turi būti apginti, surastas kompromisas ir vedamas su kiekvienu gyventoju individualus pokalbis, kad būtų galima jų klausimus išspręsti. Bet vietinių gyventojų, ne tų, kas bando tenai tapti vietiniu, save prisistatant greta to“, – kalbėjo jis.
Kapčiamiesčio poligono teritorija apimtų apie 14,6 tūkst. hektarų, kur šiuo metu yra beveik 2 tūkst. privačių sklypų, didžioji dalis jų – miško paskirties žemė.
Krašto apsaugos ministerija (KAM) akcentuoja, kad sprendimas steigti poligoną bus priimtas tik išklausius gyventojų. Valstybės gynimo taryba poligono steigimo klausimą svarstys pakartotinai, o galutinį sprendimą dėl tokio objekto Kapčiamiestyje priims Seimas šių metų pavasarį.
Šiame poligone vyktų Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų karių pratybos, o vienu metu galėtų treniruotis 3,5–4 tūkst. karių. Didesnės pratybos poligone vyktų apie penkis kartus per metus ir truktų iki dešimties dienų, mažesnės apimties vyktų nuolat.
