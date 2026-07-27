Skverneliui teks toliau dėvėti apykoję

„Skundas atmestas ir palikta galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo liepos 1 dienos nutartis“, – BNS pirmadienį nurodė teismo atstovė Eglė Mažuolė.
Kaip rašė BNS, korupcija įtariamam S. Skverneliui nuo liepos sugriežtinta kardomoji priemonė ir jis įpareigotas nešioti apykoję.
„Teismas nusprendė, kad tokia kardomoji priemonė buvo pritaikyta pagrįstai“, – sakė E. Mažuolė.
Sprendimo motyvų plačiau ji nekomentavo, pažymėjusi, kad tai yra ikiteisminio tyrimo duomenys.
S. Skvernelio advokato skundą Kauno apygardos teismas nagrinėjo po to, kai prokuroro ir advokato prašymu nusišalino jį turėjusi nagrinėti Vilniaus apygardos teismo teisėja.
Motyvuodama ryšiu su ikiteisminiu tyrimu, prokuratūra neatskleidžia, kodėl pareiškė nušalinimą teisėjai.
BNS rašė, kad S. Skvernelis jam uždėtą apykoję laiko pertekline priemone, nors pripažįsta, kad „formaliai“ pažeidė prieš tai galiojusį rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nebendrauti su tam tikrais asmenimis.
Augalininkystės tarnybos byloje ne mažiau kaip 51 tūkst. eurų kyšių priėmimu už politinį palankumą įtariamas politikas nedetalizavo, kokiu elgesiu pažeidė teisėsaugos nurodymus.
Anksčiau S. Skvernelio patarėja dirbusi Agnė Silickienė byloje įtariama buvusi nusikalstamos organizuotos grupės nare, ėmusi kyšius ir galimai tarpininkavusi politikui perduodant pinigus.
Įtarimai pateikti ir iš Seimo pasitraukusiam konservatoriui Kaziui Starkevičiui, dar keliolikai asmenų.
Prokuratūros duomenimis, šioje byloje bendra kyšių suma galėjo siekti ne mažiau kaip 1 mln. 112 tūkst. eurų.
Teisėjas: Skvernelis sistemingai bendravo su įtariamąja
Valstybinės augalininkystės tarnybos byloje kyšininkavimu įtariamas parlamentaras S. Skvernelis sistemingai bendravo su kita įtariamąja, todėl jam pagrįstai skirta apykojė, sako Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Algirdas Giedraitis.
„Buvo nustatyti pažeidimai, kad buvo bendrauta su kita įtariamąja sistemingai. Nutartyje konstatuota ir nurodyta, kad yra sistemingas, ne vienkartinis bendravimas“, – žurnalistams pirmadienį nurodė A. Giedraitis.
Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas nurodė, kad anksčiau su rašytiniu pasižadėjimu neišvykti S. Skverneliui buvo nustatyti įpareigojimai nebendrauti su kitais bylos įtariamaisiais, kuriuos parlamentaras pažeidė.
Jis neatskleidė, ar S. Skvernelis bendravo su byloje taip pat įtariama buvusia jo patarėja Seime A. Silickiene.
Pasak A. Giedraičio, apykojė turėtų užkardyti politiko bendravimą su kitais bylos įtariamaisiais.
„Vis tiek tai yra nuolatinis asmens stebėjimas, kurioje vietoje jis yra. (...) Manau, kad tokia priemonė tikrai yra pakankamai efektyvi, kad galėtų tas asmuo nebendrauti“, – nurodė Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas.
Pasak A. Giedraičio, teisėjos nušalinimas susijęs ne su S. Skverneliu.
„Ten yra ne dėl S. Skvernelio kažkokių tai ryšių su teisėja, bet dėl kitų įtariamųjų byloje, dėl tokių aplinkybių buvo (perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui – BNS)“, – sakė Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas.
„Teismas konstatavo, kad visgi paskirta kardomoji priemonė yra proporcinga, ji neriboja jo tiek darbinės, tiek asmeninės veiklos, ir yra tinkama“, – sakė A. Giedraitis.
Generalinė prokuratūra naujienų portalui „15min“ praėjusią savaitę patvirtino, kad S. Skverneliui apykojė laikinai nuimta tenkinus politiko prašymą leisti jam laikinai išvykti iš Lietuvos.
Pasak A. Giedraičio, tokia kardomųjų priemonių išimčių praktika egzistuoja. Jis negalėjo pasakyti, kada S. Skverneliui apykojė bus vėl uždėta.
„Iš esmės tai atlieka policija ir ji turėtų uždėti (apykoję – BNS) tam tikru metu. Tikriausiai ne oro uoste“, – nurodė Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas.
(be temos)
(be temos)
(be temos)