Socdemų, demokratų ir „valstiečių“ derybinės grupės turėtų susitikti ketvirtadienį

Taip socdemų vedlys antradienį kalbėjo po Briuselyje vykusio susitikimo su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderiais.
Trečiadienį socdemai rengia dvišalį susitikimą su demokratais, o ketvirtadienį – visų trijų partijų atstovų susitikimą.
„Mes pasidėliojome labai aiškų savaitės planą, rytoj susitiksime Vilniuje ir pradėsime oficialias derybas, tikiuosi, su demokratais, jeigu kažkokie ekscesai neįvyks ir nebus sutrikdytas civilinės aviacijos procesas, grįžtant į Vilnių. Ketvirtadienį turėtume susitikti visos trys frakcijos arba visa potenciali nauja koalicija ir jos dauguma“, – LRT sakė M. Sinkevičius.
LVŽS lyderis Aurelijus Veryga BNS patikslino, kad ketvirtadienį susitiks partijų derybinės grupės, o ne politinių jėgų frakcijos.
Socdemams savaitgalį nusprendus šalinti iš koalicijos „Nemuno aušrą“, į koaliciją pakviesti demokratus ir joje išlaikyti „valstiečius“, M. Sinkevičius antradienį Belgijos sostinėje susitiko su Europos Parlamente dirbančiais partijų lyderiais – laikinuoju demokratų pirmininku Virginijumi Sinkevičiumi ir LVŽS lyderiu A. Veryga.
Demokratų valdyba antradienį vakare renkasi į valdybą, kuri turi oficialiai palaiminti prisijungimą prie derybų dėl koalicijos.
Keisis ne tik veidai, bet ir turinys
M. Sinkevičiaus teigimu, kol kas sunku pasakyti, kaip po derybų keisis Vyriausybės programa.
„Kolegos turi prasmingų pasiūlymų ir tikrai nebus taip, kad koalicijos kompozicija pasikeitė, o programa liko, tik kėdės pasikeitė, veidai pasikeitė, o turinys – nepasikeitė, keisis ir turinys“, – kalbėjo LSDP vedlys.
„Manau, kad apie turinį, ką susidėliojome, ką nusprendėme, šiek tiek luktelėkite, gal bus aiškiau savaitės pabaigoje, o gal objektyviau sakyti, kitos savaitės pradžioje“, – sakė jis.
M. Sinkevičiaus teigimu, „dėl veidų ir portfelių“ lyderiai dar nekalbėjo.
„Tik iš principo kalbėjome, kokios tos atsakomybės sritys“, – kalbėjo politikas.
„Nemuno aušrai“ atsisveikinus su dabartine koalicija, atsilaisvina tam tikros politinės pozicijos, kurias siūlysime užimti potencialiai naujiesiems partneriams“, – sakė jis.
„Nemuno aušra“ šiuo metu vadovauja Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijoms, turi Seimo vicepirmininkų, komitetų pirmininkų pozicijų.
Pasak M. Sinkevičiaus, tikėtina, kad Seimo sesija gali būti pratęsta, tačiau nenorima, kad koalicijos derybos nusitęstų iki rugpjūčio.
„Laiko likę nedaug“
Po susitikimo V. Sinkevičius LRT teigė, kad daugiau aiškumo dėl valdančiosios koalicijos ateities bus antradienio vakarą partijos valdybai priėmus atitinkamus sprendimus.
„Laiko yra likę tikrai nedaug, mandato laiko yra praėję beveik pusė ir visuomenės lūkesčiai yra labai aukšti. Tai aš manau, kad kertinis dalykas vis dėlto yra nuspręsti dėl tos Vyriausybės perkrovos, kas imasi lyderystės ir galų gale, kokio tuomet dydžio ambiciją mes galime įgyvendinti per tuos likusius dvejus metus“, – LRT antradienį Briuselyje sakė V. Sinkevičius.
Anot politiko, šiuo metu Lietuvoje svarbu „deeskaluoti situaciją“, nes „visuomenės susiskaldymas neveda prie stipresnės valstybės“.
Savo ruožtu LVŽS lyderis A. Veryga pabrėžė, kad kol nesusirinko derybinė grupė, visos galimos pozicijos yra derybų klausimas, tačiau mano, kad „valstiečių“ deleguoti ministrai dirba gerai.
„Aš norėčiau, kad mes žiūrėdami bendrai į deleguojamas sritis, į ministerijas, galvotumėme ir iš tam tikros stabilumo perspektyvos, nes suprantame, kad artėja pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai ir jeigu matome, kad gerai dirba ministerijos, mes neturime kažkokių esminių galbūt priekaištų, būtų gerai ten kažko ir nekeisti“, – sakė politikas.
Kaip rašė BNS, diskusijas dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino „Nemuno aušros“ atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą, „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio kritika ministrams ir koalicijos sprendimams, rezonansą keliantys pasisakymai, be to, jis yra pirmosios instancijos teismo nuteistas dėl antisemitizmo.
Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų. Koalicija iš LSDP, demokratų ir „valstiečių“ turėtų 75 balsus.
Po 2024 metų Seimo rinkimų valdančiąją koaliciją socialdemokratai buvo sudarę su „Nemuno aušra“ ir demokratais, tačiau pernai rudenį pertvarkė daugumą, į ją vietoje demokratų pakviesdami Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakciją.
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