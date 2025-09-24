Socdemų prezidiumas aptars Vyriausybės formavimą, tvirtins LSDP atstovus koalicijos taryboje

Nuotoliniame posėdyje didžiausios valdančiosios partijos prezidiumas tvirtins LSDP atstovus koalicijos taryboje, taip pat aptars ministrų kabineto formavimą. Be to, savo darbo rezultatus pristatys derybų grupė dėl koalicijos formavimo, BNS informavo partijos atstovai.
Valdantieji siekia ketvirtadienį patvirtinti Vyriausybės programą ir surengti visų 14 ministrų bei paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės priesaiką. Šiuo metu dar nepaskirti trys ministrai.
Nauji kandidatai į ministrus buvo pateikti socialdemokratams ir „Nemuno aušrai“ susitarus dėl ministerijų mainų, siekiant išspręsti naujos Vyriausybės formavimo krizę.
Po mainų socialdemokratams atiteko Energetikos ministerija, o „Nemuno aušrai“ – Kultūros. Kultūros ministru teikiamas „Nemuno aušros“ parlamentaro Raimondo Šukio patarėjas Ignotas Adomavičius, energetikos – dabartinis ministras Žygimantas Vaičiūnas, į aplinkos ministrus siūlomas dabartinis aplinkos viceministras Kastytis Žuromskas.
Rugpjūtį po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo ir ankstesnės valdančiosios daugumos iširimo sudaryta LSDP, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų koalicija, Seime ji turi 82 narius. Šios frakcijos formuoja ir naują ministrų kabinetą.
