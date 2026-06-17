Socialdemokratai, demokratai, „valstiečiai“ ketvirtadienį žada pasirašyti koalicijos sutartį

„Taip, planuojame pasirašyti ketvirtadienį“, – BNS sakė LSDP frakcijos seniūnė Orinta Leiputė.
Remiantis šia sutartimi bus formuojama XXI-oji Vyriausybė, jai vadovauti turėtų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Pagal susitarimą, į valdančiąją daugumą grįžtantiems demokratams Vyriausybėje tenka Energetikos, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijos.
Seime drauge dirbantys „valstiečiai“ su Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga išlaikys Teisingumo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijas.
Likusios devynios ministerijos – Aplinkos, Finansų, Krašto apsaugos, Kultūros, Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo, Švietimo, mokslo ir sporto, Užsienio reikalų ir Vidaus reikalų – priklausys LSDP.
Seimo pirmininko pareigas išsaugos socialdemokratas Juozas Olekas.
Anot sutarties projekto, susitariančiosios šalys įsipareigoja vykdyti centro kairės, socialiai orientuotą, finansiškai tvarią ir investicijoms palankią politiką.
Partneriai savo veiklą žada grįsti tarpusavio pagarbos, dalykiškumo, pasitikėjimo, atvirumo, lygiateisiškumo ir politinės atsakomybės principais.
Koalicijos partneriai įsipareigoja vengti viešo tarpusavio puolimo, dirbtinio politinės įtampos kurstymo ir veiksmų, kurie objektyviai silpnintų Vyriausybės stabilumą ar Lietuvos nacionalinius interesus.
Atnaujintą koalicinę sutartį jau patvirtino socialdemokratų ir „valstiečių“ tarybos, tą trečiadienį planuoja padaryti ir demokratų valdyba.
BNS rašė, kad socialdemokratai birželio pradžioje nutarė nutraukti koalicijos sutartį su „Nemuno aušra“ ir vietoje jos į daugumą pakviesti Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir „valstiečių“ Seime turėtų 75 atstovus.
Demokratai valdančiojoje koalicijoje, kurią dar sudarė Socialdemokratų partija ir „Nemuno aušra“, dirbo nuo 2024 metų lapkričio iki 2025 metų rugpjūčio. Tuomet atsistatydinus socialdemokratų premjerui Gintautui Paluckui performuota ir valdančioji dauguma. Tada socialdemokratai į ją vietoj demokratų pakvietė Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakciją.
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