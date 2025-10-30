Socialdemokratai į krašto apsaugos ministrus siūlo Robertą Kauną

Tai po partijos valdybos ir prezidiumo posėdžių ketvirtadienį pranešė socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
„Partija vieningai apsisprendė dėl Roberto Kauno nominacijos į krašto apsaugos ministrus“, – žurnalistams nurodė jis.
„Partija mano, kad tai yra tinkamas kandidatas su savo patirtimi, tiek politine, tiek profesine, ir gebėsiantis atstovauti politines pozicijas, įsipareigojimus, kuriuose priėmėme dėl krašto saugumo ir gynybos finansavimo, dėl rekordinių finansavimo skaičių“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Šią kandidatūrą prezidentui Gitanui Nausėdai teiks premjerė Inga Ruginienė. Pasak LSDP lyderio, R. Kauno nominacija yra preliminariai suderinta su šalies vadovu.
„Taip, tam tikras derinimas vyko ministrės pirmininkės lygmenyje, ir prezidentui nominuotas asmuo neturėtų būti nežinomas ta prasme, kad jis buvo informuotas apie galimą nominaciją ir turėjo tam tikrą trumpą laiką įvertinti kandidatūrą“, – sakė LSDP pirmininkas.
„Manau, kad tas vertinimas artimiausiu metu bus išplėstas į susitikimą ir detalią kandidato biografijos apžvalgą, kurią atliks atitinkamos tarnybos“, – pridūrė jis.
Naujojo ministro prireikė iš pareigų atleidus Vyriausybės vadovės pasitikėjimą praradusią Dovilę Šakalienę.
Pasak M. Sinkevičiaus, R. Kauno komandoje tikriausiai dirbs „didžioji dalis“ buvusios D. Šakalienės komandos, dėl to apsispręs pats nominantas, jeigu bus paskirtas eiti pareigas.
„Greičiausiai, didžioji dalis ministerijos komandos bus buvusios ministrės D. Šakalienės komandos nariai“, – kalbėjo M. Sinkevičius, neįvardijęs pretendentų į krašto apsaugos viceministrus.
BNS šaltiniai teigė, kad I. Ruginienė partiečiams ketino pristatyti dabartinio susisiekimo ministro Juro Taminsko kandidatūrą, tačiau ją užginčijo prezidentas Gitanas Nausėda.
M. Sinkevičius nurodė, kad partija nuo J. Taminsko kandidatūros atsitraukė manydama, kad jis toliau turi dirbti susisiekimo srityje.
„Aišku, vyko tam tikros konsultacijos tarp premjerės ir prezidento, apsikeistas pozicijomis ir konstatuota, kad tos rokiruotės nereikia, ministras puikiai susitvarko susisiekimo srityje“, – komentavo M. Sinkevičius.
Žiniasklaidoje taip pat minėtos D. Šakalienės komandoje dirbusių krašto apsaugos viceministrų Karolio Aleksos ir Tomo Godliausko pavardės.
LSDP lyderio tvirtinimu, socdemai vertino ir šiuos pretendentus, M. Sinkevičius šią savaitę su prezidentu teigė aptaręs „bent šešias kandidatūras“.
„Įvairias kandidatūras mes tikrai vertinome, nebuvo taip, kad rinkomės vieną iš vieno, vertinome ir jūsų paminėtus asmenis, ir apsistojome ties R. Kauno kandidatūra, manydami, kad šis žmogus tinkamai susitvarkys ir tinkamai tęs pradėtus darbus, ir mūsų šalies įsipareigojimus tiek ES, tiek NATO,“ – pažymėjo socialdemokratų partijos pirmininkas.
Šiuo metu Krašto apsaugos ministerijai laikinai vadovauja vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Anot M. Sinkevičiaus, premjerė R. Kauno kandidatūrą prezidentui pateiks „artimiausiu metu“.
