 Su JAV pasiuntiniu Baltarusijai susitikęs prezidentas: Minsko režimas nesikeičia

Su JAV pasiuntiniu Baltarusijai susitikęs prezidentas: Minsko režimas nesikeičia

2026-09-16 18:35
BNS inf.

Su JAV prezidento specialiuoju pasiuntiniu Johnu Coale'u (Džonu Koulu) trečiadienį susitikęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog nepaisant Baltarusijos paleistų politinių kalinių, Minsko režimas nesikeičia.

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Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Norėtume įspėti, kad nereikėtų tapatinti tam tikros humanitarinės pažangos, pasiektos tik dėl JAV daromo spaudimo, su platesniais politiniais ir saugumo pokyčiais Baltarusijoje. Nepaisant humanitarinių gestų, bendra saugumo padėtis iš esmės nesikeičia“,– trečiadienį Prezidentūros išplatintame pranešime sakė G. Nausėda.

Šalies vadovas pabrėžė, kad iš Baltarusijos į Lietuvą įskrenda dronai, iš šios šalies vis dar plūsta neteisėti migrantai, Minskas, be kita ko, didina ir branduolinę grėsmę prie NATO sienų, kadangi planuoja plėsti Astravo atominę jėgainę.

Prezidentas vis tik pasveikino pasiektą susitarimą paleisti dalį politinių kalinių bei pažadėjo Jungtinėms Valstijoms Lietuvos visokeriopą pagalbą.

„Lietuva ir toliau teiks būtiną paramą JAV humanitarinei misijai ir paleistiems politiniams kaliniams, kad jie galėtų kirsti Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sieną, bei užtikrins visą reikalingą pagalbą“, – teigė G. Nausėda.

Pasak Prezidentūros, šalies vadovas išreiškė paramą „nuoseklioms prezidento Donaldo Trumpo (Trampo) ir JAV administracijos pastangas bei asmeninį J. Coale'o įsitraukimą siekiant užtikrinti Baltarusijos politinių kalinių paleidimą“.

BNS rašė, kad J. Coale'ui viešint Baltarusijoje buvo susitarta dėl 25 kalinių paleidimo, kurie trečiadienį atvyko į Lietuvą. Savo ruožtu Vašingtonas atšauks sankcijas Baltarusijos dažų gamintojai „Lakokraska“ ir miškininkystės koncernui „Bellesbumprom“.

Prieš vykdamas į Baltarusiją J. Coale'as šią savaitę Lietuvoje jau susitiko su šalies užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu.

Anksčiau trečiadienį jis susitiko su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi.

Praėjusį kartą J. Coale'as Minske lankėsi kovą, tuomet Baltarusija paleido 250 politinių kalinių. Po šio vizito specialusis pasiuntinys paragino Lietuvą atkurti baltarusiškų trąšų tranzitą ir su Minsku surengti viceministrų lygio susitikimą.

Žmogaus teisių gynėjai ir aktyvistai įspėja, kad nors Minsko režimas kai kuriuos asmenis paleidžia į laisvę, kitus vis tiek suima ir įkalina.

Šiame straipsnyje:
Johnas Coale
Gitanas Nausėda
JAV pasiuntinys
baltarusija

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