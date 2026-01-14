Su koalicijos peržiūra socialdemokratai neskubės, kalbėsis su partijos skyriais

„Dabar yra tarpsesijinis laikotarpis, jis yra skirtas darbui apygardose, bendravimui su žmonėmis. Tai vyksta dabar ir skyrių susirinkimai, frakcijos nariai, partijos pirmininkas važiuojame ir važiuosime per skyrius, kalbėsimės, žiūrėsime, kokios yra skyrių nuomonės“, – BNS sakė socialdemokratų frakcijos Seime vadovė Orinta Leiputė.
„Na, ir paskui grįšime su šiuo klausimu atgal“, – pridūrė ji.
Kaip rašė BNS, iš pareigų pasitraukus buvusiam premjerui Gintautui Paluckui, socialdemokratai vasarą peržiūrėjo koalicijos sudėtį. Dauguma partijos skyrių pasisakė už tolesnę koaliciją su „Nemuno aušra“, tačiau ne su demokratais, tad šiuos pakeitė „valstiečiai“.
Vykdami po skyrius Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderiai bandys išsiaiškinti, ar ši pozicija išlieka tokia pati, ar kinta.
„Esminių pokyčių aš tikrai negalėčiau įvardinti. Taip, nuomonių yra įvairių. Tos nuomonės, be abejo, yra kintančios, nes yra kartais ir reaktyvios“, – kalbėjo O. Leiputė.
Pasak jos, nėra numatytas terminas, iki kada reikia surinkti skyrių poziciją.
„Nesam mes priėmę sprendimo, kad reikėtų kažkokio tai termino. Dabar yra tas laikas – sausis-vasaris, kai nevyksta plenariniai posėdžiai, tik nuotoliniai komitetų posėdžiai – kai tikrai mes galime daugiau skirti laiko diskusijai“, – sakė parlamentarė.
BNS rašė, kad naujausią abejonių bangą dėl „aušriečių“ ateities koalicijoje išprovokavo minėtos politinės jėgos lyderio Remigijaus Žemaitaičio komentarai, jog Kapčiamiestyje planuojamas poligonas yra nereikalingas.
Jis taip pat sulaukė kritikos dėl vizito į Vengriją, kur dar kartą susitiko su užsienio reikalų ir prekybos ministru Peteriu Szijjartu (Pėteriu Sijartu).
Autorius Augustas Stankevičius
Naujausi komentarai