Trys žinios Lietuvai apie „Nemuno aušrą“ Palangoje ir iš Palangos

2025-11-06 15:58
Skaitytojo laiškas

Pirmoji: cirkas tarp pušelių

Palangoje planuotas ir plačiai reklamuotas „Nemuno aušros“ žygis, vadovaujant ponams Žemaitaičiui ir Neimantui, virto cirku be palapinės – nė vienas Palangos verslas nesutiko išnuomoti patalpų renginiui. Vietos įmonės aiškiai parodė, kad su šiuo politiniu eksperimentu nenori turėti nieko bendro.

Dėl to teko visiškai atšaukti suplanuotą susitikimą Šventojoje, o Palangoje NA su būreliu galiausiai susitiko ne viešbutyje, kaip buvo reklamuota, o po atviru dangumi – Vanagupės miškelyje, tarp pušelių.

Antroji: atia socdemams

Susitikime ponas iš NA pareiškė, kad jų partija dabartinėje koalicijoje su socialdemokratais liks tik iki sausio 1 d., o dėl balionų iš Baltarusijos kalta esą pati Lietuva, nes neva nemoka palaikyti gerų santykių su kaimynais. Ir t.t.

Trečioji: kada tai bus įvertinta?

Tokie pasisakymai – ne šiaip populistinė kalba. Tai tiesioginė sąšauka su priešiška propaganda, kurios tikslas – menkinti Lietuvą, kelti abejones mūsų valstybės kryptimi, skaldyti. Nepagarba savo valstybei, koalicijos partneriams ir žmonėms. Spaudimas ugdymo ir kultūros įstaigoms, grasinimai Palangos verslininkams. Visa tai rodo, kokie yra tikrieji šio politinio projekto veikimo metodai. Ar to vis dar maža?

Tad atviras klausimas – kada pagaliau tai bus įvardyta ir teisiškai įvertinta taip, kaip nusipelno?

Palanga
Batia Vaitkus privatizavo Palangą
0
0
Palangiškis
Susirinko 90 proc ne palangiškių, o atvežtų burokų :) buvo keletas tokie kaip Lacvikas. Kas yra Lacvikas ? Saugumas miega ! Visiška propaganda ir Valstybės kiršinimas, veikla prieš valstybę pamiškėje
0
-2
Asmi
Labai ačiū palangiškiams ! Varykit tuos vaflius kuo toliau !
0
-2
Visi komentarai (8)

