Trys žinios Lietuvai apie „Nemuno aušrą“ Palangoje ir iš Palangos

Pirmoji: cirkas tarp pušelių
Palangoje planuotas ir plačiai reklamuotas „Nemuno aušros“ žygis, vadovaujant ponams Žemaitaičiui ir Neimantui, virto cirku be palapinės – nė vienas Palangos verslas nesutiko išnuomoti patalpų renginiui. Vietos įmonės aiškiai parodė, kad su šiuo politiniu eksperimentu nenori turėti nieko bendro.
Dėl to teko visiškai atšaukti suplanuotą susitikimą Šventojoje, o Palangoje NA su būreliu galiausiai susitiko ne viešbutyje, kaip buvo reklamuota, o po atviru dangumi – Vanagupės miškelyje, tarp pušelių.
Antroji: atia socdemams
Susitikime ponas iš NA pareiškė, kad jų partija dabartinėje koalicijoje su socialdemokratais liks tik iki sausio 1 d., o dėl balionų iš Baltarusijos kalta esą pati Lietuva, nes neva nemoka palaikyti gerų santykių su kaimynais. Ir t.t.
Trečioji: kada tai bus įvertinta?
Tokie pasisakymai – ne šiaip populistinė kalba. Tai tiesioginė sąšauka su priešiška propaganda, kurios tikslas – menkinti Lietuvą, kelti abejones mūsų valstybės kryptimi, skaldyti. Nepagarba savo valstybei, koalicijos partneriams ir žmonėms. Spaudimas ugdymo ir kultūros įstaigoms, grasinimai Palangos verslininkams. Visa tai rodo, kokie yra tikrieji šio politinio projekto veikimo metodai. Ar to vis dar maža?
Tad atviras klausimas – kada pagaliau tai bus įvardyta ir teisiškai įvertinta taip, kaip nusipelno?
