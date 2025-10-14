Sureagavo į incidentą Estijoje: grėsmės lygis prie Lietuvos sienų nėra padidėjęs

„Aš turiu mūsų tarnybų duomenis ir vertinimus. Šitoje vietoje norėčiau nuraminti žmones, bendras rizikos lygis nėra padidėjęs. Pratybos, kurios vyksta Baltarusijos teritorijoje, nesiskiria ženkliai nei savo apimtimi, nei pobūdžiu nuo tų pratybų, kurias mes esame matę praeityje“, – antradienį Akmenės rajone žurnalistams teigė G. Nausėda.
Taip jis komentavo sekmadienį incidentą, kada Estijos kelio ruože, einančio per Rusijos teritoriją, buvo užfiksuoti septyni kaukėti asmenis su karinėmis uniformomis ir ginklais.
Lietuvos prezidentas pripažįsta, kad situacija pasienyje šiuo metu ganėtinai įtempta, tačiau, pasak G. Nausėdos, ji tokia yra jau kurį laiką.
„Dinamikos požiūriu ji nėra smarkiai pablogėjusi. Dėl tos priežasties mūsų tarnybos konstatuoja grėsmės lygį kaip tokį patį – normalų, kaip ir buvo anksčiau“, – nurodė G. Nausėda.
ELTA primena, kad sekmadienį Estijos pasienio apsaugos tarnyba pranešė pastebėjusios ginkluotus karius prie šalies kelio ruožo, einančio per Rusijos teritoriją. Reaguodami į šį įvykį, EStijos pasieniečiai taip vadinamojoje Satsėje eismą uždarė.
Per šią juostą 1 kilometro ruožu eina Estijos kelias, kuriuo galima važiuoti be papildomo leidimo nesustojant. Estijos pasienio apsauga šioje teritorijoje įgaliojimų neturi, o Rusijos valdžios institucijos panorėjusios gali stabdyti ir patikrinti vairuotojus.
Naujausi komentarai