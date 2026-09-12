Švietimo ministerija palankiai vertina Mokytojų rūmų idėją, profsąjunga – abejoja

„Pasiūlymą vertiname, išties labai svarbu kurti kuo daugiau galimybių mokytojų profesinei savivaldai ir atstovavimui stiprinti, kad mokytojai turėtų kuo daugiau galimybių išsakyti savo poziciją, dalyvauti sprendimų priėmime bei atstovauti savo profesiniams interesams“, – BNS šią savaitę perduotame komentare nurodė ministerija.
„Kartu tokia iniciatyva turėtų būti palaikoma pačios mokytojų bendruomenės – todėl dėl jos tikslingumo, galimos formos ir poreikio būtina kalbėtis su pačiais mokytojais bei jų organizacijomis“, – teigė ji.
Idėją vertina neigiamai
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS), vadovaujama Andriaus Navicko, penktadienį išplatino pranešimą, kuriame teigia, kad Mokytojų rūmai aktualių problemų neišspręs, priešingai, jie, anot organizacijos, gali tapti dar viena našta mokytojui ir dar viena kliūtimi švietimo sistemoje.
„Švietimo sistemai šiandien reikia ne dar vienos institucijos, dar daugiau biurokratijos ir dar vieno organo, galinčio spręsti apie mokytojo profesinį gyvenimą. Jai reikia realių sprendimų dėl darbo sąlygų, mokytojų trūkumo ir saugumo, administracinės naštos ir pagarbos mokytojų profesijai“, – skelbė LŠDPS.
Tokią poziciją organizacija išsakė kiek anksčiau šią savaitę susitikusi su Prezidentūros atstovais ir išklausiusi Mokytojų rūmų steigimo idėjos pristatymą.
„Išklausę siūlomą modelį, turime aiškią išvadą – Mokytojų rūmai yra ydingas sprendimas, kuris ne spręs įsisenėjusias švietimo problemas, o gali jas dar labiau pagilinti“, – nurodė profsąjunga.
Anot jos, Prezidentūra teisingai įvardija problemas, kamuojančias švietimo sistemą: mokytojų trūkumą, perdegimą, didelę administracinę naštą, prastus mokinių pasiekimus ir politinį nestabilumą, tačiau visiškai neaišku, kaip šias problemas turėtų išspręsti naujos institucijos sukūrimas.
„Jei problema yra perteklinis reguliavimas ir biurokratija, kodėl siūloma kurti dar vieną instituciją su savo taisyklėmis, profesinės etikos sistema, kvalifikacijos ir karjeros mechanizmais? – klausė organizacija.
Tuo metu pats A. Navickas BNS teigė manantis, kad Mokytojų rūmų iniciatyva būtų per daug institucinės kontrolės.
„Manome, kad atstovavimą mokytojai organizuojasi laisvanoriškai, o dabartiniu metu toks siūlymas – steigimas valstybinės profesinės sąjungos, kurios steigėjas būtų Seimas ir valdžios institucija kontroliuotų (Mokytojų rūmų – BNS) darbą, tai yra kišimasis. (...) Tai noras galbūt kontroliuoti darbuotojų atstovus ir galvojame, kad tikrai tai yra nesveikintina demokratinėje valstybėje“, – BNS šią savaitę teigė jis.
Savo ruožtu Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) pirmininkas Egidijus Milešinas, kad organizacija „labai kritiškai“ vertina prezidento siūlymą, tačiau galutinio sprendimo dėl bendros nuomonės dar nėra.
„Kadangi (tai – BNS) yra didžiausia organizacija, tai turi apsiklausti savo narių, galutinį sprendimą priimsime kitą savaitę“, – BNS sakė jis.
Mokytojų rūmai verti diskusijos
Tuo metu Seimo Švietimo ir mokslo komiteto (ŠMK) pirmininkė Jurgita Šukevičienė sako, kad siekiant stiprinti mokytojo profesijos prestižą, idėja ieškoti veiksmingo profesinės savivaldos modelio tikrai svarbi, o rūmų steigimo iniciatyva verta išsamios diskusijos.
„Aš galvoju, kad visgi geriausiai tokios institucijos poreikį ir galimą naudą (...) turbūt geriausiai gali įvertinti patys mokytojai, nes tie rūmai mokytojams yra apie mokytojus ir, žinoma, jiems atstovaujančios profesinės sąjungos“, – BNS šią savaitę sakė J. Šukevičienė.
Paklausta, kaip vertina LŠDPS kritiką prezidento siūlymui, pirmininkė pabrėžė, kad jos vadovaujamas komitetas yra atviras diskusijoms.
„Net neabejoju, kad daug diskutuosime ir tas pasiūlymas bus išnagrinėtas nuodugniai ir tikrai skirsime deramą dėmesį. (...) Ko gero, svarbiausia mums politikams būtų išgirsti praktikų nuomonę, (...) o patį projektą tikrai nuodugniai nagrinėsime, kai jis bus pateiktas komitetui“, – sakė ji.
„Dar turime laiko, sesijos dar yra tik pati pradžia, tai tą temperatūrą, tikriausiai, bus ji dabar matuojama, ta idėja buvo paskelbta ir pristatyta, tai aš galvoju, kad palaukime tų reakcijų ir jos vis tiek pas mus ateis į Seimą ir po klausymų, ko gero, bus aiškiau, ar tie Mokytojų rūmai, lengvai prigis, ar jie turės kažkokių klausimų, sukels diskusijų“, – kalbėjo J. Šukevičienė.
BNS skelbė, kad prezidentas praėjusią savaitę tikino, kad mokytojams reikėtų suteikti daugiau galimybių išreikšti savo poziciją ir ginti profesinius interesus ne tik per profesines sąjungas.
„Viena iš mano idėjų yra vis dėlto suteikti mokytojams galimybę išreikšti savo poziciją ir ginti savo interesus ne tiktai per tas profsąjungas, (...) bet galbūt reikia Mokytojų rūmų, kad tai būtų profesiniu pagrindu susikūrusi bendruomenė, kuri kalbėtų vienu balsu“, – sakė jis.
Anot šalies vadovo, profsąjungos, jo požiūriu, yra ganėtinai fragmentuotos, jų yra daug, tačiau jos visos atlieka tą pačią funkciją.
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