 Sysas nepritaria PVM lengvatos šildymui grąžinimui: valstybė nėra tokia turtinga

Sysas nepritaria PVM lengvatos šildymui grąžinimui: valstybė nėra tokia turtinga

2026-09-21 08:15
Karolina Konopackienė (ELTA)

Daliai politikų siūlant grąžinti PVM lengvatą šilumai, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas nepritaria tokiam siūlymui, teigdamas, kad valstybės parama už būsto šildymą turėtų būti tikslinė ir pasiekti tuos gyventojus, kuriems jos iš tiesų reikia.

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Algirdas Sysas
Algirdas Sysas / Ž. Gedvilos / ELTOS nuotr.

„Valstybė nėra tokia turtinga, kad galėtų mokėti už tuos, kurie gali patys susimokėti. Aš esu šalininkas, kad pagalba turėtų būti testuojama ir pagalbą turėtų gauti tik tie, kam ta pagalba reikalinga“, – LRT radijui pirmadienį kalbėjo A. Sysas.

Anot parlamentaro, Lietuvoje jau veikia teisinis reguliavimas, kuris nustato energetinio skurdo lygį ir jeigu žmogaus išlaidos daugiau kaip 10 proc. viršija nustatytą pajamų ribą, įsijungia kompensaciniai mechanizmai.

„Aš manau, šitas būdas yra priimtinesnis, nes vis daugiau piliečių gyvena nuosavuose namuose, kur centrinio šildymo nėra ir tada gaunasi nelygiateisiškumas – vieniems mokesčių mokėtojų dėka yra dalis kompensuojama, kitiems ne“, – pažymėjo jis.

Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas taip pat pabrėžia, kad, kalbant apie lengvatą, taip pat reikia atsižvelgti į esamą valstybės finansinę padėtį.

„Gyvename į skolą. Šių metų mūsų biudžetas yra 5 mlrd. minuse. Suprantu, kad galima daryti toliau daryti išlygas, lengvatas, bet jas reikia kažkuo padengti ir tas padengimas vėl kainuos mums visiems“, – tvirtino A. Sysas.

Kaip skelbė ELTA, Seimo konservatorius Arvydas Anušauskas registravo įstatymo projektą, siūlantį grąžinti lengvatinį 9 proc. PVM mokestį šildymui.

Lietuvos energetikos agentūra (LEA) sausį skelbė, kad nuo metų pradžios PVM tarifą padidinus nuo 9 iki 21 proc., šildymo sąskaita vidutiniškai išaugo apie 5 eurus renovuotuose ir apie 10 eurų nerenovuotuose daugiabučiuose.

Agentūros duomenimis, rugsėjį vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina siekė 8,07 cento už kilovatvalandę (be PVM), kai prieš metus buvo 6,33 centų už kilovatvalandę (kWh).

Šiame straipsnyje:
Algirdas Sysas
PVM lengvata
PVM lengvata šildymui

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Komentarai

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Taupumas dorybė
Žmonės turi sutaupe ar ne 22 mljrd a Valstybe kiek?
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Rūtenis
Sveikinu bebrą su pasirinkta pozicija, dėl mokesčių mažinimo netikslingumo ir dargi net pasiūlyčiau tuos mokesčius didinti ir dar netgi drastiškai, PVM net iki kokių 28 proc., kad fabrikų vergai, kontorų pelytės žinotu savo vietą hierarchinėje piramidėje, kad būtų jau nubausti dar tik pradėjus kalbėti apie mokesčių mažinimą. Jeigu neužtils kalbos apie mokesčių godumą, tuomet būtų tikslinga gerokai pakelti GPM iki kokių 21 proc., kad galutinai baudžiauninkui parodyti jo vietą LT.
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O
ką seimas padarė, kad biudžete nebūtų to 5 mlrd minuso? Sau algas pasididino ir kanceliarines išlaidas? Todėl dabar mažiau uždirbantiems reikia paskutines kelnes numauti?
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