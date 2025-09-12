Tamašunienė aiškinsis, ar Teisingumo ministerija sugebėtų atstovauti Lietuvai arbitražo bylose

„Aš vienareikšmiai dabar negaliu atsakyti, vis dėlto norėčiau įsigilinti, kokios kompetencijos yra Teisingumo ministerijoje, kaip galėtume bendradarbiauti, jeigu kartais vis dėlto Vyriausybė nuspręstų, kad tai Teisingumo ministerijos nauja funkcija ir užduotis, (...) ar vis dėlto reikia stiprinti Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose teismuose per šakines ministerijas, kaip vyko iki šiol“, – penktadienį per susitikimą su opozicine Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija Seime sakė ji.
Rimanto Mockaus vadovaujama Teisingumo ministerija buvo parengusi Vyriausybės nutarimo projektą, kad jai būtų leista atstovauti valstybei Lietuvos ir tarptautiniuose arbitražuose, kitose ginčų institucijose dėl jai ir jos galimai padarytos žalos.
Pasak R. Tamašunienės, perimti jau pradėtų bylų tikrai neverta, nes jose valstybei atstovaujantys teisininkai jau yra įsigilinę į situaciją.
Ji teigė dar nežinanti ir paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės nuomonės šiuo klausimu.
„Tikrai tas klausimas turi būti išdiskutuotas plačiai pačioje Vyriausybėje“, – teigė paskirtoji teisingumo ministrė.
„Mano interesas pirmiausia būtų valstybės laimėjimai, valstybės pozicijos apgynimas tarptautiniuose teismuose“, – pabrėžė ji.
Kita vertus, R. Tamašunienės teigimu, kai kurie pavyzdžiai verčia abejoti dabar galiojančios tvarkos efektyvumu.
„Yra pavyzdžių, kad pasirenkamos brangios užsienio kontoros, kurios neva vienintelės gali suteikti tokią paslaugą, procesas vyksta ilgai, tai kainuoja milijonus ir dar pabaigoje pasiūloma taikos sutartis, kuri pradžioje kainavo mažiau negu pačios paslaugos, teikiamos vienos ar kitos kontoros“, – sakė ji.
„Jūs turbūt manote, kad tikslas yra kuo daugiau taikos sutarčių. Tikrai tokio tikslo nekeliu ir nekelsiu visiems Teisingumo ministerijos tarnautojams, nes pirmiausia tikslas yra valstybės interesas“, – pridūrė R. Tamašunienė.
BNS rašė, kad vasarą teisingumo ministras R. Mockus inicijavo Vyriausybės nutarimo projektą, kad nuo rugpjūčio Teisingumo ministerijai būtų leista valstybei atstovauti Lietuvos ir tarptautiniuose arbitražuose bei kitose ginčų institucijose dėl jai ir jos galimai padarytos žalos, tačiau ministrų kabinetas projektą grąžino tobulinti.
Anot R. Mockaus, valstybės atstovavimą sukoncentruoti vienose rankose būtų daug efektyviau ir naudingiau – valstybė galėtų kontroliuoti augančias bylinėjimosi išlaidas. Jis neigė, kad ministerijos tarnautojams trūktų kompetencijos atstovauti Lietuvai arbitražuose.
Šį siūlymą sukritikavo Seimo opozicija, pastabų turėjo Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT). Ši įžvelgė, kaip gali būti siekiama spręsti siauros grupės interesus.
Naujausi komentarai