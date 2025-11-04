Rita Tamašunienė sako, kad jos frakcija nepalaikys pataisų dėl partnerystės, Seime tikisi diskusijos

„Taip, šiuo klausimu mes turime vieningą nuomonę. Dėl to ir gimė mūsų susitarimas prie koalicijos sutarties, kad šituo vertybiniu klausimu tikrai negalėsime palaikyti didžiosios socialdemokratų frakcijos narių pozicijos“, – LRT laidoje „Dienos tema“ antradienį kalbėjo R. Tamašunienė, paklausta, kokia yra jos atstovaujamos frakcijos pozicija.
BNS rašė, kad valdančiosios koalicijos sutartyje į atskirą priedą išskirti klausimai, kuriais minėtos jungtinės frakcijos nariai nepritars. Tarp jų yra partnerystės ir vienos lyties asmenų santuokos įteisinimas.
„Registruojamas Civilinio kodekso pataisų įstatymo projektas sukels vėlgi diskusijas Seime, nes praktiškai Civilinio kodekso trečioje knygoje apie šeimą po kablelio atsiranda partnerystė ir prilyginama šeimai“, – sakė R. Tamašunienė.
„Ta diskusija Seime vertybiniais klausimais ir turi vykti, nes tautos atstovai, Seimo nariai, išrinkti žmonių apygardose, politinių sąrašų, tie, kurie deklaravo savo vertybes, parodys bendrą poziciją šituo klausimu“, – pridūrė ministrė.
Ji ne kartą minėjo, kad Teisingumo ministerija neketina registruoti partnerystę reglamentuojančio projekto, bet tai gali padaryti Seimo narių grupės.
Ministerijos Teisėkūros politikos grupės vadovė Jolita Šileikienė praėjusią savaitę teigė, kad politinė komanda nemato perspektyvos LGBTIQ+ klausimams parlamente dabar sulaukti palaikymo, o jų kėlimas atsisuka prieš pačią bendruomenę.
Kita vertus, vienas projekto iniciatorių, Žmogaus teisių komiteto pirmininkas socdemas Laurynas Šedvydis BNS sakė skaičiuojantis, kad pataisos sulauks palaikymo, ir teigė, kad opozicija joms po Konstitucinio Teismo (KT) išaiškinimo tampa vis keistesnė.
Pagal antradienį registruotas pataisas, partneryste būtų laikomas dviejų asmenų (partnerių) susitarimas dėl bendro gyvenimo „kuriant šeimos santykius, kuris grindžiamas partnerių tarpusavio atsakomybe, supratimu, emociniu prieraišumu, pagalba, ryšiais ir savanorišku apsisprendimu prisiimti tam tikras teises ir pareigas“.
Partneriais būtų laikomi asmenys, nustatyta tvarka įregistravę partnerystę. Anot projektų autorių, tokiu būdu Civiliniame kodekse būtų įtvirtinamas registruotos partnerystės institutas.
Siūloma įtvirtinti, kad partnerystė būtų lyčiai neutrali – partnerystę galėtų sudaryti ir skirtingų lyčių, ir tos pačios lyties asmenys. Projekte nenumatyta galimybė partneriams įsivaikinti.
Tai numatančias Civilinio kodekso ir kitų įstatymų pataisas be L. Šedvyčio teikia socialdemokratai Ruslanas Baranovas, Birutė Vėsaitė, Modesta Petrauskaitė, Julius Sabatauskas, Algirdas Sysas, liberalai Simonas Gentvilas, Viktorija Čmilytė-Nielsen, Simonas Kairys, konservatoriai Arūnas Valinskas, Matas Maldeikis.
Kaip rašė BNS, balandį KT paskelbė, jog Seimas pažeidė Konstituciją 24 metus nevykdydamas Civiliniame kodekse įrašyto įsipareigojimo patvirtinti atskirą įstatymą su detalesniu partnerystės reguliavimu, kad įsigaliotų kodekso normos dėl bendro gyvenimo neįregistravus santuokos. Be to, konstatuota, kad partnerystė turi apimti ne tik skirtingų, bet ir tos pačios lyties asmenis.
Lyčiai neutralią partnerystę parlamente mėginta įteisinti ne kartą, bet nesėkmingai.
Praėjusią kadenciją Seime pradėti svarstyti du įstatymų projektai, susiję su skirtingų ir vienos lyties porų santykių reguliavimu – Civilinės sąjungos įstatymas ir Civilinio kodekso pataisos, įvedančios „artimojo ryšio“ sąvoką, tačiau pakeitimai nebuvo priimti.
