Ministrė: žodžio laisvės ribojimo tikrai nebus

„Turi būti sureguliuotas LRT tarybos ir vadovybės santykis. Kiekvienoje institucijoje (...) (taryba – BNS) yra didelis patariamasis balsas, kaip efektyviau, skaidriau, geriau organizuoti darbą“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė ministrė.
Anot jos, tai prisidėtų prie transliuotojo veiklos efektyvumo ir padėtų išvengti klaidų, kurios buvo nustatytos Valstybės kontrolės vykdyto LRT audito išvadose.
„Taryba tai yra instrumentas generaliniam direktoriui organizuoti visuomeninio transliuotojo veiklą efektyviau, prasmingiau ir tikrai, kad nekiltų tokių klausimų, abejonių, kad auditų, atliekamų šitoje institucijoje, būtų jų rezultatai geresni“, – sakė politikė.
Kalbėdama apie protestuojančius žurnalistus, R. Tamašunienė sakė nemananti, kad valdančiųjų inicijuotos pataisos dėl LRT vadovo atleidimo tvarkos kelia pavojų žodžio laisvei.
„Tam ir yra taryba, kad kartu su direktoriumi taisytų (situaciją – BNS), kad protestuoja žmonės. Tikrai išsikreipia galbūt šiek tiek visa ta esmė to LRT įstatymo taisymo ir to santykio, kurio aš minėjau, sureguliavimo. (...) Kalbama apie neva žodžio laisvės ribojimą. Tai tikrai žodžio laisvės ribojimo nebus ir taryba yra ta institucija, kuri turi užtikrinti kuo didesnę ir nuomonių įvairovę, ir kuo plačiau visuomenės lūkesčius atliepiančio LRT transliuotojo misiją“, – teigė ministrė.
Be kita ko, R. Tamašunienė sakė neigiamai vertinanti opozicijos pateiktus siūlymus, kuriais bandoma uždelsti minėto įstatymo priėmimą.
„Pasiūlymai tikrai jie neatrodė rimtai ir jų sukurta tiek daug, (...) tai buvo padaryta, mano vertinimu, patyčių forma ir tikrai, jeigu mes vėliau stebimės, kad patyčios yra gajos švietimo įstaigose (...) tai (Seimas – BNS) yra vieša vieta, kur viskas yra transliuojama“, – sakė ji.
BNS skelbė, kad valdantieji siekia, jog visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu. Šios pataisos priimamos skubos tvarka.
Šiuo metu galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Tiek dauguma LRT darbuotojų, tiek dalis žiniasklaidos bendruomenės rengia protestus bei teigia, jog skubiai ir be išsamaus aptarimo teikiami projektai kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui ir žiniasklaidos laisvei.
Seimo Audito komitetas šią savaitę parengė projektą stiprinti LRT tarybos galias. Taryba tvirtintų nacionalinio transliuotojo redakcinę, privatumo, tvarumo ir kitas politikas, metines veiklos ataskaitas, strateginius veiklos planus ir metinius veiklos planus, įstaigos struktūrą, programų sukūrimo ir gamybos paslaugų pirkimo sąlygas, konkursų LRT programoms rengti rezultatus.
Taip pat siekiama tarybos veiklai aptarnauti įsteigti specialų biurą, nustatyti, kad LRT naudojamuose kanaluose ir interneto svetainėje be tarybos leidimo nebūtų leidžiama veikti kitoms žiniasklaidos priemonėms ar jų atstovams.
Be to, siūloma riboti LRT generalinio direktoriaus kadencijas – tas pats asmuo negalėtų eiti pareigas daugiau kaip dvi iš eilės.
Koalicijos lyderiai socialdemokratai sako, kad apie LRT valdysenos pertvarką bus diskutuojama tarp Seimo rudens ir pavasario sesijų.
