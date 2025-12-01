 Tarpušvenčiu premjerė dvi dienas atostogaus

Tarpušvenčiu premjerė dvi dienas atostogaus

2025-12-23 11:10
BNS inf.

Tarpušvenčiu premjerė Inga Ruginienė dvi dienas atostogaus, ją tuo metu pavaduos finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.

Inga Ruginienė
Inga Ruginienė / P. Peleckio / BNS nuotr.

Kaip numatyta prezidento Gitano Nausėdos pasirašytame dekrete, premjerė nedirbs gruodžio 29–30 dienomis.

Be kita ko, K. Vaitiekūnas ministrę pirmininkę pavaduos ir 28 dieną, kai I. Ruginienė lankysis užsienyje.

Alio
Kur dingusi, kažko nesimato TV?
1
0
Visi komentarai (1)

