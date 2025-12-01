Tarpušvenčiu premjerė dvi dienas atostogaus

Kaip numatyta prezidento Gitano Nausėdos pasirašytame dekrete, premjerė nedirbs gruodžio 29–30 dienomis.
Be kita ko, K. Vaitiekūnas ministrę pirmininkę pavaduos ir 28 dieną, kai I. Ruginienė lankysis užsienyje.
Tarpušvenčiu premjerė Inga Ruginienė dvi dienas atostogaus, ją tuo metu pavaduos finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
