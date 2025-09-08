Žiniasklaida: Ruginienė norėtų peržiūrėti kasmetinių atostogų trukmę

Jos teigimu, pirmiausia, būtų siekiama, jog dėl to susitartų profesinės sąjungos su darbdaviais.
„Per kadenciją tikrai norėčiau peržiūrėti kasmetinių atostogų trukmę. Jeigu matysime, kad tokio sutarimo nėra, tada reikės ir valstybei įsikišti“, – portalui sakė I. Ruginienė.
Ji teigė dėsianti pastangas, kad dėl kuo daugiau klausimų tartųsi pačios profsąjungos su darbdaviais.
Tada reikės ir valstybei įsikišti.
„Dėsiu visas pastangas, kad dėl kuo daugiau dalykų susitartų pačios profesinės sąjungos su darbdaviais. Mano toks tikslas – daugiau kolektyvinių sutarčių ir daugiau tokių sutarimų“, – sakė paskirtoji premjerė.
„Lygiai taip pat turėsime kontrolinį mechanizmą, jeigu matysime, kad reikia kritiško vieno ar kito sprendimo“, – pridūrė I. Ruginienė.
Ji anksčiau yra sakiusi, kad Lietuvos darbuotojai turi turėti bent 22 dienas atostogų, nes Europos Sąjungoje 20 dienų yra minimumas.
Pernai lapkritį I. Ruginienė BNS teigė, jog šiuo metu darbuotojai vis dažniau dirba didesniu krūviu, todėl būtina investuoti į jų sveikatą bei kokybišką poilsį.
