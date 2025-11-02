Tęsiantis kultūros ministro paieškoms, Birutis kritikuoja socdemų lyderius: taip negali vykti

Todėl Seimo narys kritikuoja partijos vadovybę, kuri delsia rasti tinkamą žmogų vadovauti Kultūros ministerijai.
„Dabar yra blogai. Aš, galbūt, skirtingai nuo savo partiečių turiu kitą nuomonę. Man neatrodo, kad Kultūros ministerija yra nesvarbi ministerija. Man atrodo, kad šiai dienai ir šioje geopolitinėje situacijoje ji lygiai tokia pat svarbi, kaip ir Krašto apsaugos ministerija ar kitos“, – laidoje „ELTA kampas“ sakė Š. Birutis, pažymėdamas, kad 19-osios Vyriausybės inicijuoti darbai sustojo ir nebėra tęsiami.
„Didžiulė bėda, kad ministerija liko be visos politinės komandos, vadovybės. Kartais būna, kad ministras keičiasi, bet išlieka politinė komanda, kancleris, viskas veikia, suformuotas biudžetas, patvirtinta programa, kuri yra ne tik popieriuje, bet ir finansiškai pagrįsta. Šiai dienai to, deja, nėra. Ir aš už tai kritikuoju ir mūsų partijos atsakingus asmenis, kad taip vykti negali“, – pabrėžė jis.
Ingos Ruginienės Vyriausybėje kol kas trūksta ne tik kultūros, bet ir krašto apsaugos ministro. Tiesa, pastarojo kandidatūrą socialdemokratai rado praėjus kiek daugiau nei savaitei nuo buvusios ministrės Dovilės Šakalienės atleidimo – į jos pareigas siūlomas partijos vicepirmininkas Robertas Kaunas.
Š. Birutis stebėjosi, kodėl pirmiau surastas kandidatas į Krašto apsaugos ministerijos (KAM), o ne Kultūros ministerijos vadovus.
„Kultūros ministerijos vadovybės problema yra ankstesnė nei Krašto apsaugos ministerijos. Aš suprantu, kad šiandien iš tikrųjų labai svarbus dalykas yra šalies saugumas, gynyba, tas beveik 5 mlrd. eurų biudžetas. Taip, tai yra labai svarbu. Bet tai nereiškia, kad mes galime aukoti kitas tokias pat svarbias sritis“, – dėstė parlamentaras.
Atidėlioti ministro paieškas iki biudžeto priėmimo – nedovanotina
Viešojoje erdvėje svarstoma, kad kultūros ministro paieškos gali tęstis iki pat galutinio Seimo balsavimo dėl kitų metų valstybės biudžeto. Taip Kultūros ministeriją iš „aušriečių“ perėmę socialdemokratai esą siekia užsitikrinti Remigijaus Žemaitaičio vedamos partijos narių balsus.
Š. Birutis pripažįsta – socdemų gretose esama nerimo, jog, neturint koalicijos partnerių paramos, biudžetas gali būti ir nepatvirtintas.
„Esmė – tai biudžeto patvirtinimas. Mes tikrai negalime likti prie 1/12 biudžeto“, – kalbėjo Š. Birutis.
„Taip, tokios baimės yra. Ir gal ji perdėta, gal neperdėta – dabar negalime prognozuoti, kaip būtų, jeigu būtų. Vienaip ar kitaip, dėl galimų baimių aukoti tokią sritį kaip kultūra – aš manau, kad nevertėtų to daryti“, – pabrėžė jis.
Seimo nario teigimu, R. Žemaitaitis veikiausiai nenori sutikti su socialdemokratų sprendimu perimti iš „aušriečių“ kultūros ministro portfelį.
Savo ruožtu R. Žemaitaitis kalba dviprasmiškai – neva Kultūros ministerija priklauso ir socialdemokratams, ir „Nemuno aušrai“, o už ją atsakomybę neša visa koalicija.
Anot Š. Biručio, laukti biudžeto patvirtinimo ir tik tada spręsti kultūros ministro klausimą yra neleistina.
„Kartais tai yra net ir kenkimas visam sektoriui“, – įspėjo jis.
Mano, kad klaidų dėl Kultūros ministerijos padarė ir Prezidentūra
Kaip skelbta, Š. Birutis ėjo kultūros ministro pareigas socialdemokrato G. Palucko Vyriausybėje. Po jo atsistatydinimo valdantiesiems formuojant naują Ministrų kabinetą, tuomet laikinai Kultūros ministerijai vadovavusiam Š. Biručiui kritikos pažėrė prezidentas Gitanas Nausėda.
Netrukus paaiškėjo, kad socialdemokratas nedirbs I. Ruginienės Vyriausybėje.
Atsakymų, kodėl neįtiko Prezidentūrai, Š. Birutis teigia taip ir nesulaukęs. Klausiamas, ar nejaučia apmaudo, kad nei partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, nei I. Ruginienė neapgynė jo kandidatūros, politikas nurodo dėl susiklosčiusios situacijos uždavęs klausimus socialdemokratų kolegoms.
„Aš tada klausiau – tai kur mūsų stuburas? Šiaip Vyriausybę formuoja (Seimo rinkimus – ELTA) laimėjusi partija, ji teikia kandidatus, prezidentas gali patvirtinti arba nepatvirtinti, argumentuodamas, kodėl. Šitas žingsnis nebuvo padarytas. Deja. Tada būtume išgirdę vienokius ar kitokius argumentus. Tai neįvyko“, – kalbėjo parlamente dirbantis socialdemokratas.
Vis tik, Š. Birutis neabejoja, kad dėl kultūros sektoriuje susiklosčiusios situacijos ir besitęsiančių protestų šalies vadovas Gitanas Nausėda jaučiasi blogai. Tačiau, užsiminė jis, Prezidentūrai derėtų pripažinti, kad klaidų padarė ir ji.
„Tai, kas vyksta, prezidentui tikrai nepatinka. Bet aš galiu pasakyti, kad klaidų, matyt, irgi padarė. Ir reikėtų pasakyti. Net jeigu neoficialiai įvardijama, kad prezidentas buvo prieš mūsų komandos buvimą ministerijoje, tai tą galėjo garsiai įvardyti. Įvardyti trūkumus arba klaidas, jeigu tokių matė, arba pasiaiškinti, arba pasikviesti. Tai būtų vyriška, normalu, kaip iš politiko“, – apibendrino jis.
Neatsako, ar sutiktų grįžti vadovauti ministerijai, jeigu sulauktų pasiūlymo
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas M. Sinkevičius šią savaitę informavo, kad naujas kultūros ministras renkamas iš dviejų potencialių kandidatų. Viena jų – į šias pareigas paskirta, tačiau netrukus po ministerijų mainų atsistatydinusi Vaida Aleknavičienė. Kito galimo pretendento politikas neatskleidė.
Savo ruožtu Š. Birutis sako nesulaukęs premjerės ar partijos pirmininko siūlymų grįžti į Kultūros ministeriją. Ar priimtų tokį pasiūlymą, jeigu jo sulauktų – socialdemokratas neatsakė. Tiesa, jis pažymėjo, kad šiuo metu vykstantis ministro politinės komandos formavimas jam būtų nepriimtinas.
„Aš girdžiu tai, kad dabar kažkas formuoja ministro asmeninio politinio pasitikėjimo komandą, nesant ministrui. Man yra nesuvokiami tokie dalykai, nes tu renkiesi žmones, kvalifikuotus žmones, kurie dirbs, kurie bus atsakingi, (...) o ne kažkas už tave turi suformuoti (komandą – ELTA)“, – kritiškai atsiliepė jis.
„Tai yra visiškas politinis nonsensas ir aš niekaip su tuo negalėčiau sutikti“, – apibendrino buvęs kultūros ministras.
ELTA primena, kad pagal valdančiosios daugumos koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija priklauso socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko LSDP, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“. Į šias pareigas paskirtas viešos kritikos sulaukęs „Nemuno aušros“ atstovas Ignotas Adomavičius, poste išbuvęs kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje. Reikalaujama, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos.
Tiesa, anksčiau šį mėnesį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė I. Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.
Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
