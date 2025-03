„Toli, bet skauda“: keli šimtai žmonių Vilniuje mitingavo už Palestiną

Nešini plakatais, didžiulėmis Palestinos ir Libano vėliavomis, šeštadienio popietę akcijos dalyviai surengė eiseną nuo Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos iki Vinco Kudirkos aikštės.

Eisenos metu protestuotojai mušė būgnus ir skandavo „stop okupacijai“, „stop genocidui“.

Jie taip pat laikė plakatus „Žmogaus teises turi ir ne žydai“, „Nuo kada Lietuva remia okupantą“, „Stop genocide“ (liet. sustabdykite genocidą), „Let Gaza live“ (liet. leiskite Gazai gyventi).

Akcijoje dalyvavo ir kairiosios partijos „KArtu. Kairiųjų aljansas“ atstovai, atėjo ir Izraelį palaikantys asmenys, visuomenininkas Danielius Lupshitzas (Danielius Lupšicas).

Nori parodyti palaikymą Palestinai

„Palaikau Palestiną, palaikau visus engiamus žmones, pasisakau prieš karo nusikaltimus, prieš tironus. Palestina toli, bet skauda“, – BNS sakė 48 metų rašytoja Jurga Vilė.

Ji teigė, kad akcijoje dalyvauja, nes nori parodyti, jog Lietuvoje yra Palestina palaikančių žmonių.

„Abejoju, kad politika pasikeis, o ką daugiau galima padaryti, tiesiog pasirodyti, kad tu palaikai Palestiną, mažiausia, ką šiandien galiu padaryti, tai šiandien išeiti į gatvę“, – kalbėjo J. Vilė.

Su anonimiškumo sąlyga BNS kalbėjęs 32 metų muzikantas sakė, kad atėjo išreikšti palaikymo Palestinai.

„Reikėtų nutraukti smurtą, tada pradėti galėti kalbėti dėl taikos. Tai sunku, kažkaip reikia pabaigti žudynes“, – teigė vyras..

Anot jo, iniciatyvos nutraukti konfliktą turėtų imtis Izraelis.

„Jie daugiau nužudo ir tai yra jų vykdoma politika“, – kalbėjo muzikantas.

Vyro teigimu, pokyčiams sąlygas galėtų sudaryti pasikeitusi valdžia žydų valstybėje.

„Iš Lietuvos pusės norėčiau, kad žurnalistai pristatytų be dezinformacijos ir taip, kaip dalykai iš tikro ten yra, be to vadinamo „media bias“ (žiniasklaidos šališkumo – BNS), nes daugelis žmonių apie šias problemas nė kiek nežino ir nesigilina“, – sakė protesto dalyvis.

„Lietuvos valdžia, aišku, visada darys taip, kaip Amerika nori“, – pridūrė jis.

Reikalauja boikotuoti Izraelį

Mitingo organizatorius, vienas iš portalo „palestina.lt“ įkūrėjų Andrius Mažeika BNS sakė, kad akcijos tikslas yra pasisakyti už žmogaus teises ir tarptautinės teisės principų laikymąsi, kurie, anot A. Mažeikos, „nuolat trypiami Izraelio“.

„Izraelio vadovas, lygiai taip pat, kaip Vladimiras Putinas, yra ieškomas karo nusikaltėlis, Lietuvoje tai iš viešosios erdvės visiškai neatsispindi. Žiūrint Lietuvos valdžios, institucijų ir verslo besitęsiantį bendradarbiavimą su Izraeliu, matosi dviveidiška politika“, – BNS kalbėjo A. Mažeika.

„Mūsų reikalavimas – Lietuvai pradėti boikotuoti Izraelį, nes tik tokiu būdu sustabdysime jo vykdomą genocidą“, – pridūrė jis.

Prieš prasidedant eisenai, A. Mažeikai buvo sunku pasakyti, kiek į ją susirinks žmonių.

„Lietuvoje ir ne tik yra tvyranti dažnai pagrįsta Izraelio baimė, nes žmonėms yra buvę, kad po to nebegauna užsakymų, žmonės bijo spausti, kad jie „going“ (dalyvaus – BNS), mums sunku nusakyti, kiek žmonių bus, be to, labai geras oras, savaitgalis, suprantame, kad konkuruojame ir su ežeru bei gamta“, – kalbėjo organizatorius.

Organizatorių teigimu, tai jau ketvirtas didelio masto solidarumo su Palestinos žmonėmis protestas Vilniuje nuo karo Gazos Ruože pradžios.

Palestiniečiai protestuoja prieš „Hamas“

Naujausią karinį konfliktą Artimųjų Rytų regione sukėlė kruvinas 2023-iųjų spalio 7-osios islamistų kovotojų grupuotės „Hamas“ išpuolis Izraelyje.

Kaip rašė BNS, protestą planuota rengti kovo 21 dieną, tačiau organizatoriams praleidus numatytą terminą pateikti prašymą leisti 300 žmonių susirinkti Kudirkos aikštėje, šis buvo savaitei atidėtas.

Vietoj to buvo surengtos dvi mažesnės akcijos V. Kudirkos ir Simono Daukanto aikštėse – mitinge „Palestina bus laisva“ susirinko apie 50 žmonių.

Kovo pradžioje pasibaigus pirmajam trapių paliaubų etapui, derybos dėl to, kaip tęsti ugnies nutraukimą, įstrigo. Izraelis ir Jungtinės Valstijos siekė pakeisti susitarimo sąlygas ir pratęsti pasibaigusį pirmąjį paliaubų su „Hamas“ Gazos Ruože etapą.

„Hamas“ nori pradėti derybas dėl antrojo paliaubų etapo, per kurį būtų sudarytos ilgalaikės paliaubos, Izraelis pasitrauktų iš Gazos Ruožo, o likę įkaitai būtų iškeisti į palestiniečių kalinius.

Tuo metu pačiame Gazos Ruože šią savaitę palestiniečiai surengė kelis protestus prieš „Hamas“, ragindami nutraukti karą su Izraeliu.

Palestinos valstybingumas pasaulyje jau kurį laiką kelia daug diskusijų.

Ją kaip suverenią valstybę pripažįsta daugiau nei trys ketvirtadaliai Jungtinių Tautų narių, tačiau to nėra padariusios didžiosios Vakarų šalys: Jungtinės Valstijos, Jungtinė Karalystė, Kanada, dalis Europos Sąjungos šalių, tarp jų ir Lietuva.

Praėjusiais metais LRT užsakymu „Baltijos tyrimų“ atliktos apklausos duomenimis, maždaug trečdalis respondentų manė, kad Lietuva turėtų pripažinti Palestinos valstybę, vis dėlto daugiausia – 39 proc. – neturėjo nuomonės šiuo klausimu.