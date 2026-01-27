Tomaševskis sako, kad Baltarusijos hibridinės atakos buvo atsakas: turime būti santūresni

„Šiandien yra 2026-ieji metai ir mes negalime kalbėti apie tuos įvykius, kurie jau buvo. (...) Mes negrįžkime prie šitų 2020-ųjų metų, nors ten, aš sakau, iš dalies, mes patys buvome kalti, kad mes įsivėlėme į šitą konfliktą – Baltarusijoje niekada nebuvo tokių iki galo laisvų rinkimų, bet mes niekada to nedarėme ir santykiai buvo pakankamai geri“, — „Delfi“ laidoje sakė europarlamentaras.
„Įtampos, kurios dabar yra tarp JAV ir Europos Sąjungos (ES), tai yra irgi iš dalies mūsų kaltė — mes negalime tos pačios politikos vykdyti eilę metų ir nežiūrėti, kad realijos yra kitokios šiandien“, — teigė jis.
V. Tomaševskio teigimu, Baltarusijos hibridinės atakos prieš Lietuvą buvo atsakas ir dabar mūsų valstybė turėtų neprovokuoti.
„Sutinku, bet čia (meteorologinių balionų antplūdis — ELTA) buvo Baltarusijos atsakas. (…) Aš sutinku, kad tai yra būtent tokios blogos pasekmės, bet mes turime būti santūresni. Būtent šiandieninė JAV diplomatija parodė, kad klausimus galima ir reikia spręsti kitaip. O mes, kaip Lietuva, ir mūsų žmonės, ir mūsų vežėjai, ir visi turime būti daugiau suinteresuoti, kad šitas konfliktas galų gale baigtųsi, nors sušvelnėtų“, — teigė jis.
„Aišku, šita hibridinė ataka yra didelis minusas, bet reikia irgi suprasti savo oponentą, kodėl jis tai daro, ir kartais neprovokuoti, kadangi kenčia mūsų žmonės, kenčia mūsų (verslas — ELTA), interesai, vežėjai ir t. t.“, — pridūrė V. Tomaševskis.
ELTA primena, kad dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamo pavojaus pernai spalį, lapkritį ir gruodį ne kartą buvo stabdoma ir Vilniaus oro uosto veikla.
Praėjusių metų spalį suintensyvėjus kontrabandinių iš Baltarusijos leidžiamų balionų srautams Vyriausybė visoje šalyje paskelbė ekstremaliąją situaciją. Taip pat buvo uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai. Vis tik siekiant spręsti situaciją dėl Baltarusijoje įstrigusių vežėjų siena su Baltarusija buvo atidaryta anksčiau.
Pasienyje tebėra įstrigę Lietuvoje ir kitose ES valstybėse registruoti vilkikai, kurių neišleidžia Baltarusijos prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimas.
