Tomilinas apie europinės direktyvos perkėlimą: nebus lengva

„Manyčiau, kad perkelti Platformų direktyvą nebus lengvas uždavinys. Skirtingai nuo kitų, ši direktyva palieka labai didelę diskreciją valstybėms, kaip traktuoti skaitmeninį darbą, skiriasi ir pačių darbuotojų, ar kaip jie save kartais vadina, savarankiškai veikiančių partnerių nuomonė“, – komentuodamas Darbo kodekso ir kitų įstatymų pataisas Eltai sakė V. Tomilinas.
Direktyvoje tam tikrais atvejais siūlant darbuotojų, dirbančių per skaitmenines platformas, darbą prilyginti darbo santykiams, T. Tomilinas įžvelgia ir erdvę manevrams.
„Direktyvoje siūloma teisinė prezumpcija, kad skaitmeninės darbo platformos ir veiklą jose atliekančio asmens santykiai yra darbo santykiai, jei nustatomi faktai, rodantys vadovavimą ir kontrolę. Pačiai platformai nustatoma prievolė įrodyti, kad darbo santykių nėra. Tuo tarpu valstybė nustato tam kriterijus ir čia prasideda erdvė manevrams“, – sako T. Tomilinas.
Jo nuomone, didelį vaidmenį sprendžiant šią problemą turės atlikti Trišalė taryba.
„Neretai už didesnių pajamų iliuzijos slepiasi įvairių baudų, išnaudojimo, darbo priemonių pirkimo kaštai, kurių iš karto nepastebi platformos partneris-darbuotojas. Esu tikras, kad didelį vaidmenį šioje temoje turės atlikti ne tik Seimo nariai, bet ir Trišalė taryba“, – pažymi Seimo SRDK pirmininkas.
Jo nuomone, vien tik griežtas reguliavimas nėra tas vienintelis kelias, kuriuo tikėtina, kad eisime.
„Bus daug kūrybinio darbo ir turėsime nepamiršti, kad pirmą kartą istorijoje susiduriame su tiesioginiu dirbtinio intelekto personalo valdymu. Kai prasidėjo derybos dėl šios direktyvos dar nebuvo „ChatGPT“, o dabar esame kitoje epochoje, todėl mūsų pasirinkimai ypatingai svarbūs, jie sudės pagrindus ateities kartų santykiams su nauja realybe ir nauja darbo rinka‘‘, – sako T. Tomilinas.
ELTA primena, kad SADM teikia Vyriausybei Darbo kodekso ir kitų įstatymų pataisas, kuriomis į Lietuvos teisę bus perkeltos ES Platformų direktyvos nuostatos. Ministerijos teigimu, jomis siekiama gerinti darbuotojų, dirbančių per skaitmenines platformas, darbo sąlygas, garantuoti daugiau skaidrumo, kontrolės ir apsaugos nuo automatinių (algoritminių) sistemų priimamų sprendimų.
„Siekiame, kad per platformas dirbantys žmonės Lietuvoje jaustųsi saugiau – būtų apgintos jų teisės, apsaugoti duomenys, užtikrinamos sąžiningos darbo sąlygos, didesnis skaidrumas, teisė ginčyti algoritminius sprendimus. Tikiu, kad šie Vyriausybei teikiami siūlymai padės siekti užsibrėžtų tikslų“, – pranešime žiniasklaidai cituojama socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.
Skaičiuojama, kad ES skaitmeninėse platformose dirba apie 28 mln. žmonių. Tai daugiausia yra pavežėjai, maisto, siuntinių kurjeriai.
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