Trumpo ir Putino susitikimas kelia nerimą: šiuo atveju tai bus susitarimai už nugarų

„Tas susitikimas Aliaskoje iš tiesų kelia nerimą“, – „Žinių radijui“ antradienį sakė F. Jansonas.
Ukrainos rėmėjai nuogąstauja, kad Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), žūtbūt siekdamas susitarti dėl paliaubų, gali nusileisti Rusijos vadovo teritorinėms pretenzijoms į dalį Ukrainos žemių.
Su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu pirmadienį telefonu kalbėjęs Gitanas Nausėda užtikrino Lietuvos paramą teritoriniam šalies vientisumui, pranešė Prezidentūra.
Penktadienį Aliaskoje vyksiantis susitikimas bus pirmas tarp pareigas einančių JAV ir Rusijos prezidentų nuo 2021 metų, o derybos kol kas planuojamos be V. Zelenskio.
Pasak F. Jansono, jeigu susitikimas iš tikrųjų bus dvišalis, jis akivaizdžiai kels sąsajų su praeities suokalbiais, kai teritorijos pasidalinamos be valstybių žinios.
„Jeigu Ukraina dalyvaus tuose pokalbiuose, reiškia, yra tikimybė, kad bus kažkas pasiekta, gali būti kažkas pasiekta objektyvaus ir naudingo taikai ir pasauliui“, – teigė prezidento patarėjas.
„Jeigu bus dvišaliai susitikimai, tai taip, tai bus susitarimai už nugarų“, – pridūrė jis.
Europos lyderiai dar savaitgalį išplatino pareiškimus, kuriais ragino į derybas įtraukti Ukrainą ir ES, jas rengti tik esant paliauboms, atmetė bet kokius galimus Ukrainos teritorijos praradimus.
Pasak europiečių, teritorijų mainai turėtų būti Ukrainos sprendimas, ne paliaubų sąlyga.
Nausėda kartu su kitais ES lyderiais išreiškė palaikymą Ukrainai
JAV prezidentui D. Trumpui rengiantis susitikti su V. Putinu, Europos Sąjungos (ES) lyderiai, tarp kurių – ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, paskelbė pareiškimą, kuriuo deklaruojama tvirta parama Ukrainai. Taip pat akcentuojama, jog šios šalies kelias į taiką negali būti nuspręstas be pačios Ukrainos.
„Ukrainos žmonės turi turėti laisvę spręsti dėl savo ateities. Kelias į taiką Ukrainoje negali būti nuspręstas be Ukrainos“, – pareiškime teigia ES šalių lyderiai.
Pareiškimo autoriai užtikrina, kad ES, koordinuodama veiksmus su JAV ir kitais partneriais, ir toliau teiks politinę, finansinę, ekonominę, humanitarinę, karinę ir diplomatinę paramą Ukrainai bei toliau taikys ir priims naujas sankcijas prieš Rusiją.
„ES pabrėžia neatimamą Ukrainos teisę pasirinkti savo likimą ir toliau rems Ukrainą jos kelyje į narystę ES“, – teigiama dokumente.