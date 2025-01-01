Ukrainos taikos planas: ką siūlo europiečiai?

Pagal šiuos pakeitimus Ukraina neturėtų atiduoti Rusijai jokių šiuo metu savo kontroliuojamų teritorijų, taip pat nėra planų pripažinti okupuotas Ukrainos dalis Rusijos de facto teritorija.
Pasiūlymuose numatyta apriboti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dydį iki 800 tūkst., o ne iki 600 tūkst. karių, kaip siūlo Vašingtonas.
Europos Sąjungoje (ES) įšaldytos Rusijos valstybės lėšos šiai būtų grąžintos tik tuo atveju, jei ji sumokėtų Ukrainai kompensaciją už karo padarytą žalą.
Kitas svarbus skirtumas yra tai, kad nebebūtų tiesiogiai užkertamas kelias Ukrainos stojimui į NATO, o Rusijai nebūtų suteikta bendra amnestija už karo nusikaltimus.
Europiečių pasiūlyme taip pat nėra numatytas 100 dienų terminas Ukrainoje surengti rinkimus, kaip nurodyta JAV plane. Vietoj to, rinkimai turi būti surengti „kiek įmanoma greičiau“.
Sekmadienį vakare visą europiečių planą paskelbė naujienų agentūra „Reuters“, ELTA publikuoja jo tekstą.
Į europiečių planą įtraukti toliau nurodyti punktai:
1. Bus iš naujo patvirtintas Ukrainos suverenumas.
2. Rusija, Ukraina ir NATO pasirašys visa apimantį ir išsamų nepuolimo susitarimą. Visi per pastaruosius 30 metų likę neaiškumai bus išspręsti.
(JAV plano 3 punktas išbrauktas. Jame buvo ši nuostata: „Bus lūkestis, kad Rusija nepradės invazijos į savo kaimynių teritorijas, o NATO nebesiplės.“)
4. Po taikos sutarties pasirašymo bus surengtas Rusijos ir NATO dialogas, kurio metu bus aptarti visi saugumo klausimai ir sukurta deeskalacinė aplinka, siekiant užtikrinti pasaulinį saugumą ir stiprinti ryšius bei didinti ekonomines galimybes ateityje.
5. Ukrainai bus suteiktos tvirtos saugumo garantijos.
6. Taikos metu Ukrainos kariuomenės dydis bus ribojamas iki 800 tūkst. karių.
7. Ukrainos įstojimas į NATO priklauso nuo NATO narių konsensuso, kurio šiuo metu nėra.
8. NATO sutinka taikos metu Ukrainoje nuolat nelaikyti savo kariuomenės.
9. NATO naikintuvai bus dislokuoti Lenkijoje.
10. JAV garantija, atitinkanti 5-ąjį (NATO sutarties – ELTA) straipsnį:
a. JAV gaus kompensaciją už garantiją.
b. Jei Ukraina įsiverš į Rusiją, ji neteks garantijos.
c. Jei Rusija įsiverš į Ukrainą, be tvirto koordinuoto karinio atsako jai taip pat bus atkurtos visos pasaulinės sankcijos ir atšauktas bet koks naujos teritorijos pripažinimas bei visos kitos šio susitarimo teikiamos lengvatos.
11. Ukraina atitinka ES narystės reikalavimus ir, kol (jos įstojimo galimybės – ELTA) bus vertinamos, gaus trumpalaikę lengvatinę prieigą prie Europos rinkos.
12. Galingas pasaulinis Ukrainos atkūrimo paketas apims, tuo neapsiribojant:
a. Ukrainos plėtros fondo, skirto investicijoms į sparčiai augančias pramonės šakas, įskaitant technologijas, duomenų centrus ir dirbtinio intelekto vystymą, sukūrimą.
b. Jungtinių Amerikos Valstijų bendradarbiavimą su Ukraina, siekiant kartu atkurti, plėsti, modernizuoti ir eksploatuoti Ukrainos dujų infrastruktūrą, įskaitant dujotiekius ir saugyklas.
c. Bendras pastangas atkurti nuo karo nukentėjusias teritorijas, atstatyti, atkurti ir modernizuoti miestus ir gyvenamąsias teritorijas.
d. Infrastruktūros plėtrą.
e. Mineralinių ir gamtinių išteklių gavybą.
f. Pasaulio banko parengsimą specialų finansavimo paketą, skirtą finansuoti šių pastangų spartinimą.
13. Rusija bus palaipsniui reintegruojama į pasaulinę ekonomiką:
a. Sankcijų sušvelninimas bus aptariamas ir sutartas etapais ir kiekvienu atveju atskirai.
b. Jungtinės Amerikos Valstijos sudarys ilgalaikį ekonominio bendradarbiavimo susitarimą, siekdamos bendros plėtros energetikos, gamtinių išteklių, infrastruktūros, dirbtinio intelekto, duomenų centrų, retųjų žemės elementų ir bendrų projektų Arktyje srityse, taip pat įvairių kitų abipusiai naudingų verslo galimybių.
c. Rusija bus pakviesta grįžti į G8
14. Ukraina bus visiškai atstatyta ir gaus visas finansines kompensacijas, įskaitant Rusijos valstybės turto, kuris liks įšaldytas, naudojimą tol, kol Rusija kompensuos Ukrainai padarytą žalą.
15. Bus įsteigta bendra saugumo darbo grupė, kurioje dalyvaus JAV, Ukraina, Rusija ir europiečiai, siekiant skatinti ir įgyvendinti visas šio susitarimo nuostatas.
16. Rusija įstatymiškai įtvirtins nepuolimo politiką Europos ir Ukrainos atžvilgiu.
17. Jungtinės Amerikos Valstijos ir Rusija susitaria pratęsti Branduolinio ginklo neplatinimo ir kontrolės sutartis, įskaitant „Fair Start“.
18. Ukraina sutinka likti nebranduoline valstybe pagal Branduolinio ginklo neplatinimo sutartį.
19. Zaporižios atominė elektrinė bus paleista iš naujo prižiūrint TATENA, o pagaminta energija bus lygiomis dalimis (50:50) paskirstyta Rusijai ir Ukrainai.
20. Ukraina priims ES taisykles dėl religinės tolerancijos ir kalbinių mažumos apsaugos.
21. Teritorijos:
Ukraina įsipareigoja nesiekti atgauti savo okupuotos suverenios teritorijos karinėmis priemonėmis. Derybos dėl teritorijų mainų prasidės nuo kontaktinės linijos.
22. Kai bus susitarta dėl būsimų teritorinių susitarimų, tiek Rusijos Federacija, tiek Ukraina įsipareigoja nekeisti šių susitarimų jėga. Jei bus pažeistas šis įsipareigojimas, jokios saugumo garantijos nebus taikomos.
23. Rusija netrukdys Ukrainai naudoti Dnipro upę komerciniais tikslais, bus sudaryti susitarimai dėl laisvo grūdų gabenimo Juodosios jūros vandenimis.
24. Bus įsteigtas humanitarinis komitetas, kuris spręs neišspręstus klausimus:
a. Visais likusiais belaisviais ir kūnais bus apsikeičiama pagal principą „visi už visus“.
b. Visi civiliai sulaikytieji ir įkaitai, įskaitant vaikus, bus grąžinti.
c. Bus įgyvendinama šeimų susijungimo programa.
d. Bus numatytos nuostatos, skirtos konflikto aukų kančioms palengvinti.
25. Po taikos susitarimo pasirašymo Ukraina kuo įmanoma greičiau surengs rinkimus.
26. Bus numatytos nuostatos, skirtos konflikto aukų kančioms palengvinti.
27. Šis susitarimas bus teisiškai privalomas. Jo įgyvendinimą stebės ir užtikrins Taikos taryba, kuriai pirmininkaus prezidentas Donaldas J. Trumpas. Už pažeidimus bus numatytos baudos.
28. Visoms šalims sutikus su šiuo memorandumu, paliaubos įsigalios iš karto, kai abi šalys pasitrauks į sutartus taškus, kad būtų galima pradėti įgyvendinti susitarimą. Paliaubų sąlygos, įskaitant stebėjimą, bus suderintos abiejų šalių prižiūrint JAV.