Trumpui – asmeninis Nausėdos prašymas

Rusijos karui Ukrainoje tęsiantis jau daugiau nei ketverius su puse metų, kyla klausimų, kaip toli Maskva nuspręs veržtis į žemyną.
G. Nausėda, kalbėdamas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Niujorke kuluaruose vykusiame Prezidentiniame verslo forume atsparumo klausimais, teigė, kad Lietuva yra pasirengusi suteikti „labai dosnią priimančiosios šalies paramą“, kad JAV pajėgos galėtų likti regione.
„Aš asmeniškai nusiunčiau prezidentui du laiškus“, – kalbėdamas apie prašymą neišvesti JAV karių sakė G. Nausėda.
Praėjus kelioms valandoms po to, kai G. Nausėda paatviravo, kad asmeniškai kreipėsi į D. Trumpą su prašymu palikti JAV pajėgas NATO rytiniame sparne, jis paskelbė, kad į Lietuvą pagal rotaciją jau vyksta nauja amerikiečių karių pamaina.
„Puiki žinia Lietuvai – JAV kariai ir toliau bus mūsų šalyje. Esame dėkingi prezidentui Donaldui Trumpui ir JAV administracijai už šį sprendimą, kuris yra svarbus ne tik Lietuvos, bet ir viso regiono saugumui. JAV karinis buvimas Lietuvoje yra nepamainoma mūsų atgrasymo ir kolektyvinės gynybos dalis, o sąjungininkų pasiryžimas būti kartu su mumis siunčia aiškią žinią, kad NATO yra pasirengusi ginti kiekvieną savo teritorijos centimetrą“, – teigia prezidentas, kurio žodžiai cituojami pranešime spaudai.
Pasak jo, tai dar vienas konkretus įrodymas, kad stipresnė Europa ir tvirtas Amerikos įsipareigojimas Europos saugumui vienas kitą papildo.
„Lietuvoje dislokuotos JAV pajėgos yra nepamainoma mūsų atgrasymo ir kolektyvinės gynybos dalis. O sąjungininkų pasiryžimas būti kartu su mumis siunčia aiškią žinią: NATO pasirengusi ginti kiekvieną savo teritorijos centimetrą“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė G. Nausėda.
Prezidento teigimu, JAV karių skaičius kol kas iki galo nėra aiškus, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau.
Praėjusią savaitę „NBC News“ skelbė, kad Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkst. JAV karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti sumažintas iki 40 tūkst.
Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkst. JAV karių, iš jų apie 10 tūkst. – Lenkijoje.
Pasibaigus rotacijai birželio pradžioje iš Lietuvos pradėjo trauktis daugiau kaip 1 tūkst. JAV karių su technika. Įprastai po vienos rotacijos turėdavo atvykti kita, tačiau šįkart naujos grupės atvykimas buvo atidėtas.
Prezidentas G. Nausėda anksčiau yra sakęs, kad į Lietuvą atvykti planuojanti Jungtinių Valstijų karių grupė gali būti didesnė nei iki šiol.
Po to, kai prieš ketverius metus Rusija įsiveržė į Ukrainą, Baltijos valstybėse ir Lenkijoje reguliariai vyksta Vašingtono pajėgų rotacija, o JAV sunkieji batalionai pagal rotaciją Lietuvoje budi nuo 2019 m.
(be temos)