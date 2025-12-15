Tyrime dėl Augalininkystės tarnybos – buvusios Seimo narės sulaikymas

Nepatvirtintomis jo žiniomis, tyrime gali būti kalbama apie milijoną eurų siekiančius kyšius.
Anot portalo, kol kas neaišku, kokie konkrečiai įtarimai pareikšti sulaikytajai.
Generalinė prokuratūra minėtos informacijos nei paneigė, nei patvirtino.
„Atsižvelgiant, kad atliekamas ikiteisminis tyrimas ir ikiteisminio tyrimo veiksmai atliekami intensyviai, jokia detalizuojanti informacija šiuo metu neteikiama, siekiant nepakenkti vykdomam tyrimui“, – Eltai pirmadienį teigė prokuratūros atstovė Elena Martinonienė.
V. Vonžutaitė 2012 m. buvo išrinkta į Seimą su Darbo partija, 2017-aisiais nuteista Darbo partijos „juodosios buhalterijos“ byloje.
Partijos įkūrėjo Viktoro Uspaskicho dešiniąją ranka įvardinta moteris kalta pripažinta už sukčiavimą ir apgaulingą apskaitos tvarkymą, jai skirta 6,7 tūkst. eurų bauda, vykstant teismo procesui ji niekada nedavė parodymų ir neišsakė savo pozicijos.
V. Vonžutaitė taip pat yra buvusio Valstybinės augalininkystės tarnybos Sergejaus Fedotovo sutuoktinė.
Tarnybai jis su pertrauka vadovavo nuo 2014 metų iki 2024 m. vasario.
Apie kratas Valstybinėje augalininkystės tarnyboje pirmasis pranešė portalas „lrytas“.
Vėliau portalas „15min“ pranešė, kad sulaikytas ir esamas Valstybinės augalininkystės tarnybos vadovas Jurijus Kornijenko.
