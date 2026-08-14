URM dėl Pavilionio veiksmų kreipėsi į Seimo etikos sargus

Ministerija prašo komisijos įvertinti, ar tokiu savo elgesiu parlamentaras nepažeidė viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo reikalavimų, taip pat ar tinkamai naudojosi Seimo nario statusu ir suteiktais įgaliojimais.
URM teigimu, kreipimasis buvo inicijuotas reaguojant į trečiadienį viešojoje erdvėje paskelbtą informaciją, kad TS-LKD atstovai siekia rengti pokalbius su Lietuvos ambasados JAV darbuotojais apie situaciją ir vidaus procesus atstovybėje.
Pasisakydamas viešai Ž. Pavilionis taip pat užsiminė rengiantis TS-LKD dokumentą dėl Lietuvos ir JAV bendradarbiavimo bei besiremiantis diplomatų pateikta informacija ir vertinimais.
Tiesa, konservatorius nei patvirtino, nei paneigė informaciją apie bendrapartiečių bandymą pasikalbėti su ambasados JAV darbuotojais.
Ministerija pabrėžia, kad diplomatinei tarnybai taikomas politinio neutralumo principas, o ministerijos ir diplomatinių atstovybių disponuojama informacija tam tikrais atvejais gali sudaryti valstybės ir tarnybos paslaptį ar teisės aktų nustatyta tvarka yra neviešinama ir neteiktina.
Ji taip pat pažymi, kad Seimo nario teisės gauti informaciją iš valstybės institucijų turi būti įgyvendinamos laikantis Seimo statute nustatytų reikalavimų.
ELTA primena, kad apie skundus dėl galimai netinkamo ambasadoriaus JAV Gedimino Varvuolio elgesio darbe, remdamasis šaltiniais, praėjusią savaitę pranešė naujienų portalas „Delfi“. Kaip skelbta, dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į URM pranešdami apie nepagarbų jo elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas.
Kaip portalui nurodė šaltiniai, darbuotojai taip pat nuotoliu kalbėjosi su URM generaliniu inspektoriumi, esą įvyko ir pokalbis su ministerijos kanclere, žadėjusia konkrečius sprendimus šiai situacijai spręsti. Vis tik tyrimas G. Varvuolio atžvilgiu nebuvo pradėtas. Informacijos apie skundus jo atžvilgiu nebuvo linkęs komentuoti ir pats ambasadorius. Tiesa, penktadienį URM pranešė sudariusi komisiją šiai situacijai ištirti.
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