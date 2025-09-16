 URM pasmerkė Rusijos organizuotus gubernatoriaus „rinkimus“ okupuotoje Ukrainos teritorijoje

2025-09-16 18:18
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

Lietuvos Užsienio reikalų ministerija (URM) griežtai pasmerkė praėjusią savaitę Rusijos organizuotus gubernatoriaus „rinkimus“ laikinai okupuotoje Ukrainos teritorijoje, Sevastopolyje. Pasak ministerijos, tai – grubus tarptautinės teisės ir Ukrainos Konstitucijos pažeidimas. 

Lietuvos Užsienio reikalų ministerija
Lietuvos Užsienio reikalų ministerija / Ž. Gedvilos/ BNS nuotr.

„Neteisėti „rinkimai“, surengti Rusijos okupuotoje Ukrainos teritorijoje, yra grubus tarptautinės teisės ir Ukrainos Konstitucijos pažeidimas. Šie „rinkimai“ nesuteikia jokio teisinio pagrindo okupacinės valdžios teisėtumui, todėl nei patys rinkimai, nei jų rezultatai nėra ir nebus pripažinti tarptautinės bendruomenės“, – rašoma pranešime.

„Reikalaujame Rusijos nedelsiant nutraukti karinę agresiją prieš Ukrainą, išvesti savo karines pajėgas iš visos tarptautiniu lygiu pripažintos Ukrainos teritorijos ir gerbti Ukrainos politinę nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą tarptautiniu lygiu pripažintose sienose. Teisinga, ilgalaikė ir tvari taika neįmanoma be visiško visų laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų, įskaitant Krymą, grąžinimo Ukrainai. Tai – pamatiniai JT Chartijos ir tarptautinės teisės principai, kurie negali būti derybų objektas“, – akcentuoja URM.

Ministerija pažymi, jog Lietuva ir toliau ragins tarptautinę bendruomenę didinti visapusišką spaudimą Rusijai nutraukti agresiją ir teikti visą reikalingą paramą Ukrainai iki galutinės Kyjivo pergalės prieš Krymą.

ELTA primena, kad 2022 m. vasario 24 d. Rusija pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą. 2014 m. Rusija aneksavo Ukrainai priklausantį Krymą.

Kyjivas tokią aneksiją laiko neteisėta ir sako jos niekada nepripažinsianti.

