URM siūlo uždrausti į Lietuvą atvykti Rusijos oligarchams Usmanovui ir Fridmanui

Trečiadienį su prašymu įtraukti juos į sąrašą užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys kreipėsi į vidaus reikalų ministrą Martyną Katelyną. Draudimą šiems oligarchams atvykti į Lietuvą siūloma taikyti penkeriems metams.
Pagal viešai prieinamus duomenis, A. Usmanovas ir M. Fridmanas yra vieni įtakingiausių Rusijos verslininkų, veikiantys ekonomikos sektoriuose, kurie yra svarbus pajamų šaltinis Rusijos vyriausybei, atsakingai už vykdomą agresiją prieš Ukrainą.
„ES valstybėms narėms sprendžiant dėl individualių sankcijų Rusijai pratęsimo, Lietuva viso derybų proceso metu nuosekliai laikėsi pozicijos ir nepritarė, kad minėti asmenys būtų pašalinti iš ES sankcijų sąrašo, ir atitinkamai susilaikė balsuodama dėl ES Tarybos sprendimo, kuriuo šiems asmenims panaikintos ES sankcijos“, – teigiama URM pranešime spaudai.
Ministerija taip pat rengia tesės aktus, kuriais bus siūlomas A. Usmanovo ir M. Fridmano lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, vadovaujantis Lietuvos ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymu.
Kaip skelbta, ES šalys antradienį pasiekė kompromisinį susitarimą pratęsti sankcijas Rusijai, pagal kurį oligarchai A. Usmanovas ir M. Fridmanas bus išbraukti iš sankcijų sąrašo, pranešė diplomatai.
Artėjant galutiniam terminui, Latvija sutiko atsisakyti veto po kelias dienas trukusio griežto priešinimosi Prancūzijos vadovaujamoms pastangoms išimties tvarka panaikinti sankcijas šiems oligarchams
Tą pačią dieną Latvijos vyriausybė M. Fridmanui nustatė nacionalines finansines sankcijas ir atvykimo į šalį apribojimus, rodo prie Ministrų kabineto posėdžio darbotvarkės pridėti dokumentai.
M. Fridmanui bus draudžiama atvykti į Latviją, joje būti ar vykti tranzitu per šalies teritoriją, o Latvijos jurisdikcijoje esančios jam priklausančios ar jo kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai turės būti įšaldyti.