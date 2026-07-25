Valdančiųjų demokratų nuolatiniu lyderiu išrinktas Virginijus Sinkevičius

Už jį balsavo 218 iš 278 dalyvavusiųjų balsavime.
„Gavau jūsų pasitikėjimą, didžiulę atsakomybę, be jokios abejonės, artimiausius ketverius metus įrodyti Lietuvai, kad demokratų Lietuvai reikia daugiau“, – į bendrapartiečius kreipėsi V. Sinkevičius.
Demokratai, anot jų vedlio, yra pasirinkimas Lietuvos žmonėms tarp elitizmo ir visuomenės priešinimo.
„Mes niekada nebūsime visuomenės priešintojai, mes niekada nesieksime Lietuvoje revoliucijos, lyg čia būtų kokia Rusija ir būtų įsigalėję režimai, bet lygiai taip pat ir nežeminsime nė vieno, – kalbėjo V. Sinkevičius. – Mes didžiuojamės už kiekvieną atiduotą balsą, nesvarbu, kokių pajamų, išsilavinimo, iš kokio Lietuvos kampelio tai būtų žmogus. Kiekvienas balsas yra pasitikėjimas mumis ir pasitikėjimas tais darbais, kuriuos mes galime įgyvendinti.“
V. Sinkevičius demokratams vadovaus ateinančius ketverius metus.
Naujasis partijos vedlys rinkimuose rungėsi su sveikatos apsaugos ministru, Seimo nariu Linu Kukuraičiu.
V. Sinkevičiaus kandidatūrą iškėlė 40 iš 46 jas teikusių skyrių, L. Kukuraitį palaikė keturi skyriai.
Skyriai taip pat kėlė energetikos ministro, parlamentaro Luko Savicko bei Seimo nario, ekspremjero Algirdo Butkevičiaus kandidatūras, tačiau jie dalyvauti rinkimuose atsisakė.
BNS rašė, kad pavasarį iš pareigų pasitraukė demokratų lyderio pareigas iki tol ėjęs Saulius Skvernelis. Tai politikas padarė paaiškėjus, kad prokuratūra prašys panaikinti jo teisinę neliečiamybę tiriant bylą dėl korupcijos Valstybinėje augalininkystės tarnyboje.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ neseniai prisijungė prie valdančiosios koalicijos, taip pat sudarytos iš socialdemokratų ir „valstiečių“.
(be temos)