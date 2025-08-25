„Valstietė“ apie Vėgėlės ir Jankūno pareiškimą: nereiškia, kad jie nepritaria darbui koalicijoje

„Taip, frakcijos posėdyje mes balsavome dėl šios, ką tik pasirašytos koalicinės sutarties teksto ir kolegos jai išsakė kai kurių pastabų. Tai nereiškia, kad jie nepritaria darbui koalicijoje. Ryt matysite ir jų balsavimus dėl ministrės pirmininkės. O šiandieną tiesiog buvo balsavimas (...) būtent dėl šios koalicinės sutarties teksto“, – sakė A. Norkienė.
Visgi, ar šie politikai tikrai antradienį palaikys Ingos Ruginienės kandidatūrą į premjeres, frakcijos seniūnė atsakyti negalėjo.
„Mes galime kiekvienas būti užtikrintas tik už save asmeniškai“, – lakoniškai sureagavo ji.
Frakcijos pageidavimu sutartyje įrašytas išimtis vadina normalia praktika
Politikė tikina, kad nereikėtų sureikšminti ir to, kad kai kurie vertybiniai klausimai, kurių jos vadovaujama frakcija nerems, buvo aprašyti koalicinės sutarties priede.
„Mes esame politinė jėga, kuri turi savų vertybinių dalykų, kurie nesutampa su kitų partnerių vertybiniais dalykais. Ir tai normalu – mes tai sudėjome į atskirus priedus“, – pabrėžė A. Norkienė.
„Matėte tuos priedus, skaitėte ir čia, manau, kad niekam, nieko naujo. Nieko nenustebinome, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga ir Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga turime tuos vertybinius dalykus, kurie mus ir sudėjo į šitą bendrą frakciją Seime“, – pridūrė ji.
Pirmadienį pasirašytoje koalicijos sutartyje pastaroji politinė jėga neįsipareigoja remti įstatymų, kuriais siekiama įteisinti partnerystę, vienos lyties santuokas ar lytinio ugdymo programų vykdymą.
Koalicinės sutarties prieduose taip pat pažymima, kad frakcija nerems reprodukcinės sveikatos įstatymų. Be to, jungtinė „valstiečių“ frakcija nepritars „teisės aktams, darantiems neigiamą įtaką gimstamumui, skatinant nepalankų požiūrį į šeimą, motinystę, tėvystę“.
Galiausiai, naujieji koalicijos partneriai nerems lytinio ugdymo programas įpareigojančių teisės aktų, „nederinant programų turinio su mokinių tėvais ir neatsižvelgiant į tėvų teisę ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus“.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę paaiškėjo naujos valdančiosios koalicijos sudėtis – socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime sutarė dėl bendro darbo. Ši trijų frakcijų valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
