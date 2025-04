Valstybės apsisprendimo simbolis

Tapo struktūra

Vytauto Didžiojo karo muziejuje vakar paminėtas Lietuvai ypatingas įvykis – Lietuvos krašto apsaugos departamento ir Lietuvos krašto apsaugos sistemos 35-metis. Konferencija „Kas, jei ne mes? Kada, jei ne dabar?“ iliustruota istorine to meto nuotrauka – KAD Kauno būrio savanoriai po pirmosios priesaikos nusifotografavo prie Vytauto Didžiojo paminklo Laisvės alėjoje.

„Nuotrauka atspindi ankstyvąjį atkurtos Lietuvos kariuomenės ir Lietuvos krašto apsaugos kūrimosi periodą. Čia pirmieji Lietuvos kariuomenės savanoriai, davę priesaiką. Po 50 metų okupacijos, tai buvo pirmosios priesaikos. Pirmieji savanoriai, kurie nepabūgo, buvo patriotiški, drąsūs ir stojo į pirmuosius tuomečio KAD būrius. Nuotraukoje yra kaunietiškos nostalgijos momentas. Toks ikoninis nutikimas – jie davė priesaiką ir nusifotografavo. Juk priesaiką jie davė Karo muziejaus sodelyje ir atėjo prie Vytauto Didžiojo paminklo“, – pastebėjo Vytauto Didžiojo karo muziejaus Viešųjų ryšių specialistas Kęstas Vasilevskis.

Į šią atkurtos Lietuvos karių nuotrauką, anot K. Vasilevskio, galima žiūrėti dvejopai. Viena vertus, galbūt pirmiesiems vėl laisvos Lietuvos savanoriams buvo miela, kad po pusės amžiaus okupacijos vėl iškyla valstybės simboliai, todėl norisi prie jų fotografuotis. Kita vertus, nuotrauka primena tarsi tarpukario Lietuvą ir jos karius.

Be to, Kauno KAD skyrius pradėjo veiklą savivaldybės pastato palėpėje. Ten buvo įrengtas nedidelis kambarys, kuriame dirbo pirmieji darbuotojai. Jie turėjo tik būtiniausių priemonių – kėdžių, stalų, pieštukų – ir didelį ryžtą kurti naują gynybos sistemą.

Kad ir kaip būtų, puiki nuotrauka – vertingas modernios Lietuvos krašto apsaugos sistemos kūrimosi liudijimas. Nuotraukos autorius – alpinizmo sporto meistras ir fotografas Antanas Varanka.

Per kelerius metus KAD virto ministerija, o iš savanorių branduolio išaugo šiuolaikinė Lietuvos kariuomenė, šiandien integruota į NATO. Tačiau pats KAD įkūrimas išlieka simboliniu momentu, kai valstybė, vos paskelbusi nepriklausomybę, parodė pasauliui: mes ne tik kalbame apie laisvę, bet ir esame pasiryžę ją ginti.

Nestandartinis procesas

1990 m. kovo 11-oji tapo lemtinga diena Lietuvos istorijoje – buvo atkurta nepriklausomybė. Tačiau šis atkūrimas nebuvo tik simbolinis: reikėjo realių žingsnių valstybės institucijoms atkurti ir apsaugai užtikrinti. Vienas pirmųjų ir svarbiausių buvo KAD įkūrimas. Tai nebuvo tik formalumas – tai buvo aiški ir drąsi žinia pasauliui ir Maskvai: Lietuva ketina gintis, saugoti savo žmones ir teritoriją. KAD vadovauti paskirtas Audrius Butkevičius.

Kariuomenės kūrimasis buvo labai nestandartiškas. Kūrimasis vyko savanoriškumo pagrindu.

„Tuo metu mes turėjome informaciją, kad būsime atakuojami. Tada sakiau, kad Lietuvai Antrasis pasaulinis karas nesibaigė. Taip ir įvyko po poros mėnesių – sausį Vilniuje. Tiesą sakant, nelabai tikėjomės geros išeities. Nuotrauka turėjo tikslą sudėti visus taškus, kad mes nesitraukiame, vykdome savo darbą, turime savo gynybinius planus. Tai buvo nuotrauka ateičiai“, – tuomečius įvykius prisiminė A. Butkevičius.

Pirmosios saugumo pajėgos buvo kuriamos praktiškai nuo nulio – tai buvo savanoriai, dažnai net be karinio pasirengimo, tačiau su milžinišku pasiryžimu. Kai kurie jų buvo Sąjūdžio aktyvistai, kiti – buvę sovietinės armijos kariai, norėję tarnauti jau laisvai Lietuvai. Įkurta Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba (SKAT) tapo pirmuoju žingsniu į profesionalią kariuomenę.

„Kariuomenės kūrimasis buvo labai nestandartiškas. Kūrimasis vyko savanoriškumo pagrindu. Ne tik tie, kurie stojo į Krašto apsaugos tarnybą, bet visi KAD darbuotojai ir vėliau kuriamos kovinės struktūros – visi buvo savanoriai. Nebuvo valstybinio prievartos aparato, kad kas nors turi čia tarnauti. Visi suprato, kad rizikos auga diena iš dienos. Visi tie žmonės suvokė ir priėmė tas rizikas – kitos paskatos, išskyrus patriotizmą, nereikėjo. Patriotizmas buvo kariuomenės kūrimosi pagrindas“, – tęsė buvęs KAD vadovas.

Istorija įpareigoja

1988–1990 m. net mintis apie kariuomenės kūrimą kėlė baimę, o bet kokios nuorodos į tarpukario militaristines organizacijas buvo sutinkamos atsargiai. Be to, atkurti kariuomenę buvo sunku, dar ir dėl to, kad Lietuvos teritorijoje buvo dislokuota sovietinė armija. Todėl kariuomenė buvo kuriama paslapčia, maža to, nebuvo galima net pasinaudoti kitų valstybių patirtimi ar savos lietuviškos kariuomenės kūrimo pavyzdžiais. Ji buvo kuriama sugalvojant ir įvedant naujų, jokiems tradiciniams kariuomenės kūrimo elementams nebūdingų bruožų.

„Šalyje stovi okupacinė kariuomenė, o mes paraleliai kuriame savo kariuomenę. Tai buvo didžiulė rizika ir labai didelė, intensyvi politinė ir karinė diplomatija. Žinoma, tai nebuvo paprasta. Stengėmės turėti savo būrių kiekvienoje Lietuvos apskrityje, paskui – kiekviename rajone. Idėja buvo įkurti mūsų padalinius, kaip čiuptuvus, į kiekvieną, netgi nedidelį, miestelį, kad kiekviename Lietuvos taške turėtume savo žmonių. Mano kabinete kabėjo žemėlapis, kuriame pasižymėjome vietas, kuriose jau turime savo būrių, ir žinojome, kur dar reikia stiprinti. Procesas taip ir vyko – plėtėsi sprogimo tempu“, – apie patriotizmą ginti ir saugoti savo šalį sakė A. Butkevičius.

Lietuvos pasirinkimas kurti savo gynybines struktūras nebuvo palankiai sutiktas Kremliuje. 1991 m. sausį Sovietų Sąjunga bandė jėga susigrąžinti Lietuvą. Sausio 13-osios įvykiai krauju įrašyti Lietuvos istorijos puslapiuose. Tačiau būtent tuomet KAD ir savanorių indėlis buvo neįkainojamas – jie stovėjo šalia civilių, gynė strategiškai svarbius objektus, padėjo organizuoti pasipriešinimą.

Šiandien KAD įkūrimo metinės yra ne tik proga prisiminti istorinius sprendimus, bet ir priminimas apie atsakomybę – laisvė nėra duotybė, ją reikia saugoti ir puoselėti. Nors šiandien turime modernią kariuomenę, galingų sąjungininkų ir technologijų, svarbiausia išlieka tai, kas vedė pirmuosius gynėjus – tikėjimas, kad Lietuva verta būti laisva ir nepriklausoma.

Ministrė: šalies saugumas priklauso nuo kiekvieno

Kaip Krašto apsaugos ministerijos (KAM) pranešime teigia ministrė Dovilė Šakalienė, minint jubiliejų norima būti su Lietuvos žmonėmis, išreikšti padėką kūrusiems nepriklausomos Lietuvos krašto apsaugos sistemą.

„Jų ryžtas, pasiaukojimas ir vizija šiandien leidžia mums didžiuotis stipria ir modernia kariuomene, gebančia saugoti ir ginti savo valstybę. Šalies saugumas ir gynyba priklauso nuo kiekvieno žmogaus, todėl ir tokia svarbi sukaktis mums yra ne tik istorinė data, bet ir kiekvieno Lietuvos piliečio šventė, kuria norime pasidžiaugti drauge su visais Lietuvos žmonėmis“, – cituojama ministrė.

Kaip pažymi KAM, 1990 m. balandžio 25 d., praėjus kelioms savaitėms po nepriklausomybės atkūrimo, Vyriausybė priėmė sprendimą steigti Krašto apsaugos departamentą. Jam vadovavo Aukščiausiosios Tarybos deputatas A. Butkevičius, o departamento komandą sudarė jauni patriotai, atsargos karininkai ir Sąjūdžio aktyvistai.

Tai buvo pirmoji institucija, kuriai patikėta formuoti atkurtos valstybės gynybos sistemą. Anot KAM, nepaisant kuklių pradinių išteklių, departamentas atliko reikšmingą vaidmenį nuo karinės prievolės priežiūros, civilinės saugos, valstybinių objektų apsaugos iki pirmųjų žingsnių atkuriant Lietuvos kariuomenę.

1991-ųjų rudenį įkūrus KAM ir ministru paskyrus A. Butkevičių, departamentas buvo likviduotas.

