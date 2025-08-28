Vėgėlė sako nesiveržiantis į teisingumo ministro kėdę

Nors parlamentaras tikina, kad būtų pasiryžęs prisiimti atsakomybę, jis akcentuoja, kad ministrų postai skiriami atsižvelgiant ne tik į kompetencijas. Todėl I. Vėgėlė neatmeta, kad tarp galimų kandidatų jį įvardijęs Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) lyderis Waldemaras Tomaszewskis į šį postą pasirinks savo partijos narį.
„Šiuo metu veržtis į tą poziciją, turbūt, nederėtų, nes ten tikrai yra daug darbo, tikrai yra labai daug to, ką reikėtų padaryti. Jeigu būtų tokia galimybė, bet kas, kas yra išrinktas ir kas skelbiasi, kad nori padėti Lietuvai – privalo imtis atsakomybės“, – Eltai teigė I. Vėgėlė.
„Politikoje, skiriant žmones, kompetencija neretai nėra pagrindinis kriterijus. Matysime, kaip čia bus. Kiti kandidatai irgi turi gerų kompetencijų, kiekvienas turime savų gerų savybių. Politikoje aplinkybių visuma lemia skyrimus“, – pabrėžė jis.
Pasak politiko, deleguojant ministrus kiekviena partija turi atskirų interesų, tad jų kompetencijas turėtų užtikrinti premjerė Inga Ruginienė bei prezidentas Gitanas Nausėda.
Šiuo metu veržtis į tą poziciją, turbūt, nederėtų, nes ten tikrai yra daug darbo, tikrai yra labai daug to, ką reikėtų padaryti.
„Prezidentas ir premjerė ir yra tie, kurie labiausiai rūpinsis kompetencijomis Vyriausybėje. Šie du asmenys gali pažvelgti strateginiu žvilgsniu į priekį. Partijose neretai yra interesai, norai, asmenybės ir ten vyksta įvairių trinčių, asmenybinių dalykų. Šitie du asmenys, kurie užima tokias pozicijas, turi galimybę pažvelgti labai strategiškai“, – dėstė I. Vėgėlė.
Anksčiau „Žinių radijui“ pati I. Ruginienė sakė teigiamai vertinanti svarstomą LLRA-KŠS atstovės Ritos Tamašunienės kandidatūrą. Tuo metu kalbėdama apie nepartinį jungtinės „valstiečių“ frakcijos narį I. Vėgėlę, būsimosios Vyriausybės vadovė tikino, kad toks siūlymas – diskutuotinas.
Kaip skelbta anksčiau, LLRA-KŠS pirmininkas sakė turintis keturis kandidatus į teisingumo ministro postą.
„Dabar į ministeriją turime keturis variantus iš parlamentarų: Rita Tamašunienė, Jaroslavas Narkevičius, Česlav Olševski ir I. Vėgėlė. Antras variantas – mes galime apsikeisti su „valstiečiais“ ir jeigu bus Vėgėlė – mūsų kandidatas bus kitoje ministerijoje“, – trečiadienį Eltai teigė W. Tomaszewskis.
Jis tikino, kad dėl galimų kandidatų LLRA-KŠS praneš penktadienį, po ketvirtadienį vyksiančios partijos tarybos.
Pagal naują koalicijos sutartį, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai atiteko anksčiau „aušriečių“ turėta Teisingumo ministerija ir iki šiol demokratams priklausiusi Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM).
Antradienį Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres. Naujoji premjerė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Naujausi komentarai