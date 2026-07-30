„Veržli asmenybė, diegusi demokratines tradicijas“: po Prunskienės mirties – bendražygių užuojauta

„Kazimira Prunskienė diegė demokratinio valstybės tvarkymo tradicijas, kūrė naujas tradicijas. Ir daug jos įdiegtų dalykų šiandien galioja iki šiol Vyriausybėje“, – BNS ketvirtadienį sakė pirmasis atkurtos Lietuvos kultūros ir švietimo ministras Darius Kuolys.
„Ji buvo veržli Sąjūdžio asmenybė. (...) Kartu su Romualdu Ozolu, Algirdu Brazausku, Seimo pirmininku Vytautu Landsbergiu, taip pat ir su Sąjūdžio dauguma, ji Seime dėjo pamatus moderniai Lietuvai, jos savarankiškam ūkiui. Ji daug nuveikė ir užsienio politikoje. K. Prunskienei pavyko pralaužti ledus. Jos vizitas per Vakarų valstybes, siekiant Lietuvos pripažinimo, buvo labai svarbus“, – tikino jis.
Anot D. Kuolio, pirmajai premjerei teko „nemažas iššūkis“ – kurti savarankišką Lietuvos valstybę.
„Nepriklausomą ūkiškai, su savo biudžetu. Ir Kazimira Prunskienė su didžiąja dalimi (iššūkių – BNS) sėkmingai susitvarkė“, – sakė jis.
Tuo metu užsienio reikalų ministru K. Prunskienės Vyriausybėje dirbęs Algirdas Saudargas BNS teigė, kad velionę prisimins kaip labai stiprią asmenybę.
„Ir kaip premjerė, ir kaip žmogus ji buvo labai stipri asmenybė, didelės energijos žmogus ir manau, kad tam laikotarpiui tai būtent tokie žmonės ir buvo reikalingi, nes kitaip nebūtų buvę tiesiog įmanoma išspręsti tų uždavinių, kurie stovėjo prieš pirmąją Vyriausybę“, – BNS ketvirtadienį sakė jis.
„Laikotarpis buvo labai įtemptas ir neramus, ir įvairių buvo požiūrių, ir buvo nuomonių skirtumų, bet gera valia svarbiausia visada laimėdavo. Manau, kad mūsų Vyriausybė, vadovaujama K. Prunskienės, tuos iššūkius pasitiko ir išsprendė daugumą to, ko Lietuvai reikėjo“, – nurodė A. Saudargas.
Vadino gintarine ledi
Buvę K. Prunskienės kolegos politikę vadina gintarine ledi, nupirkusia pasaulį žavumu ir profesionalumu.
XIII ir XIV Ministrų kabinete K. Prunskienė buvo atsakinga už žemės ūkį. Kartu su ja XIII Vyriausybėje Lietuvos diplomatijos vadovu dirbęs Antanas Valionis BNS sakė, kad velionė buvo subalansuotos politikos atstovė.
„Gintarinė ledi, kuri nupirko savo žavumu, profesionalumu pasaulį. Tas nepamirštamas vojažas, kada buvo susitikta su (tuomečiu JAV prezidentu – BNS) Džordžu Bušu, vėliau su Jungtinės Karalystės premjere Margaret Thatcher, vėliau su Prancūzijos prezidentu Francois Mitterrandu. Tai buvo dideli žingsniai link Lietuvos pripažinimo ir kartu jinai tokia subalansuotos politikos atstovė buvo“, – BNS ketvirtadienį sakė A. Valionis.
A. Valionis pabrėžė visada prisiminsiąs K. Prunskienės profesionalumą, nuoseklumą, didelį darbą ir konstruktyvią veiklą Lietuvos naudai.
„Mes visi ją prisiminsime turbūt su dėkingumu, kaip esmingai prisidėjusią kuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę, stiprinant jos autoritetą ir ekonominę galią“, – tikino jis.
Tuo metu XIII Vyriausybėje finansų ministru ir XIV-oje susisiekimo ministru dirbęs Algirdas Butkevičius sako prisiminsiąs K. Prunskienės aktyvumą.
„Ji tikrai buvo labai aktyvi. Atsimenu nuo Sąjūdžio laikotarpio kaip vieną iš lyderių Sąjūdžio grupėje. Tikrai ji gana stipriai pasižymėjo savo kompetencija: ir vadybininkė, ir mokslininkė, ir dažnai savo žinias stengdavosi įdiegti, ypač pereinant iš socialistinės sistemos į rinkos ekonomiką“, – BNS ketvirtadienį sakė politikas.
„K. Prunskienė rizikas įvertindavo, buvo didžiulė Lietuvai naujovė ir iššūkis iš socialistinės planinės ekonomikos pereiti į rinkos ekonomiką, ji šitoje srityje irgi labai aktyviai pasižymėjo. Ir kaip žmogus gana taip paprastai bendraudavo, išklausydavo ir kitą, ir patarimus duodavo, ypač ir jaunesniems politikams, tai komunikuodavo irgi atvirai, paprastai, nuoširdžiai ir dirbo Lietuvos labui“, – nurodė A. Butkevičius.
Užuojautą reiškia šalies vadovai
„Netekome Kovo 11-osios akto signatarės, ekonomistės, valstybės veikėjos, pirmosios po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo ministrės pirmininkės, vadovavusios pirmajai atkurtos Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Jos vadovavimo metais buvo dedami nepriklausomos valstybės institucijų ir ekonominių pertvarkų pamatai“, – teigiama prezidento Gitano Nausėdos užuojautoje.
G. Nausėda pabrėžia, jog K. D. Prunskienė prisidėjo prie ankstyvųjų diplomatinių ryšių ir valstybės interesų gynimo tarptautinėje arenoje. Jos vardas išliks Lietuvos valstybės atkūrimo istorijoje kaip vienos pirmųjų nepriklausomos Lietuvos politinių lyderių.
Prezidentas reiškia užuojautą velionės šeimos nariams, artimiesiems, kolegoms ir bendražygiams.
„Kazimira Danutė Prunskienė atliko svarbų vaidmenį lūžiniais Lietuvos istorijos metais. Jos parašas visada išliks mūsų valstybės nepriklausomybės atkūrimo akte, ji ėmėsi atsakomybės vadovauti pirmajai Vyriausybei, dirbusiai itin sudėtingomis ekonominės blokados ir byrančios, tačiau vis dar agresyvios sovietų imperijos spaudimo sąlygomis. Tai aplinkybės, reikalavusios drąsos ir išminties – savybių, kurias Kazimira Danutė Prunskienė neabejotinai turėjo“, – rašoma premjero užuojautoje.
„Reiškiu nuoširdžią užuojautą Kazimiros Danutės Prunskienės šeimai ir artimiesiems, buvusiems kolegoms ir bendražygiams“, – teigia Mindaugas Sinkevičius.
Pasak premjero, K. Prunskienė svariai prisidėjo ir prie tarptautinio Lietuvos pripažinimo bei aktyviai dirbo su to meto Vakarų valstybių lyderiais.
„Ji dėjo pastangas ir tarptautinei veiklai, tarptautiniam pripažinimui, bendravo su George'u Bushu, Helmutu Kohliu, Margaret Thatcher. Buvo aktyvi valstybės lyderė ir kartu su savo vicepremjerais Romualdu Ozolu, Algirdu Mykolu Brazausku ir profesoriumi (Vytautu – BNS) Landsbergiu veikė išvien kurdama pagrindus šiuolaikinei Lietuvai, kurią mes atsakingi tęsti ir dėti tas pastangas kurti šiuolaikinę Lietuvą“, – vėliau surengtoje spaudos konferencijoje sakė ministras pirmininkas.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, kad K. D. Prunskienė buvo viena iš tų asmenybių, kurios lemtingu Lietuvos istorijos laikotarpiu priėmė valstybei itin reikšmingus sprendimus.
„Kazimierai Danutei Prunskienei teko istorinė misija prisidėti prie nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimo. Ji nedvejodama balsavo už Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, o stojusi vadovauti pirmajai nepriklausomos Lietuvos Vyriausybei ryžtingai ėmėsi sprendimų, nulėmusių pirmuosius mūsų valstybės žingsnius“, – rašoma Seimo pirmininko užuojautoje.
„Tegul Kazimieros Danutės Prunskienės pasiryžimas tarnauti Lietuvai ir tikėjimas jos ateitimi išlieka įkvėpimu mums visiems“, – pridūrė J. Olekas.
K. Mažeika: ji buvo išskirtinė asmenybė
Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika taip pat pareiškė užuojautą dėl buvusios žemės ūkio ministrės netekties.
„Profesorės netektis – skaudi žinia visai Lietuvai. Ji buvo išskirtinė asmenybė, savo gyvenimą ir darbus paskyrusi Lietuvos valstybei, jos žmonėms bei žemės ūkiui“, – pranešime teigė K. Mažeika.
„Jos indėlis atkuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę, telkiant žemdirbių bendruomenę ir formuojant šalies žemės ūkio politiką išliks reikšminga mūsų istorijos dalimi. Nuoširdžiai užjaučiu artimuosius, bičiulius, bendražygius ir visą žemės ūkio bendruomenę. Šviesus jos atminimas išliks mūsų visų širdyse“, – sakė jis.
Kaip rašė BNS, Kazimira Prunskienė mirė eidama 84-uosius metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos Vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius.
2012 metais K. Prunskienė patyrė insultą. Po jo sutriko moters kalba ir K. Prunskienė į aktyvią politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo.
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