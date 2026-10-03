Viceministras: Ukraina sukaupė unikalią šiuolaikinio karo patirtį, kuri naudinga visoms šalims

Jis dalyvavo Reikjavike vykusiame Jungtinės Karalystės vadovaujamų Jungtinių ekspedicinių pajėgų (angl. Joint Expeditionary Force, JEF) gynybos ministrų susitikime, kur aptarė saugumo situaciją regione, praktinį bendradarbiavimą su Ukraina, hibridines grėsmes.
Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), susitikime dalyvaujant Ukrainos atstovams, viceministras pabrėžė Lietuvos paramą tolesniam Ukrainos įsitraukimui į JEF veiklą ir sustiprintos partnerystės plėtrai.
„Ukrainos dalyvavimas šiandienos diskusijose yra labai svarbus. Ji sukaupė unikalią šiuolaikinio karo operacinę patirtį, kuri yra itin naudinga visoms JEF valstybėms. Kitas žingsnis turi būti aiškus – tikslinės bendros veiklos ir praktinis bendradarbiavimas su Ukraina stiprinant karinius pajėgumus“, – sakė viceministras K. Aleksa.
„Kariaujančios šalies patirtis turi tapti mūsų bendros gynybos dalimi. Taip pat labai svarbi tolesnė parama Ukrainai ir jos koordinavimas“, – teigė jis.
Pasak viceministro, ypač svarbu Ukrainos patirtį pritaikyti praktiniam karinių pajėgų rengimui ir veiklai tose srityse, kuriose ši patirtis gali suteikti didžiausią pridėtinę vertę JEF šalių pasirengimui, tarpusavio sąveikai ir gebėjimui prisitaikyti prie sparčiai kintančio šiuolaikinio karo pobūdžio.
Susitikime taip pat aptartas JEF operacinis aktyvumas ir šiemet vykusios „Lion Protector“ pratybos.
Jos buvo skirtos ne tik atskirų pajėgų rengimui, bet ir praktiniam JEF gebėjimo veikti, kaip daugiašaliam junginiui, patikrinimui.
Pratybų metu JEF šalys treniravosi kritinės nacionalinės infrastruktūros apsaugą nuo atakų ir sabotažo, tikrino bendrus vadovavimo ir valdymo procesus bei gebėjimą greitai koordinuoti veiksmus skirtingose regiono dalyse.
Pratybų veikla apėmė Šiaurės Atlantą, Tolimąją Šiaurę ir Baltijos jūros regioną, o pajėgos veikė jūroje, sausumoje ir ore.
Pasak K. Aleksos, praktinės JEF veiklos taip pat svarbios stiprinant gebėjimą greitai priimti sprendimus, koordinuoti skirtingų valstybių pajėgas ir užtikrinti, kad politiniai sprendimai prireikus būtų operatyviai paverčiami konkrečiais veiksmais.
JEF gynybos ministrų susitikime taip pat aptarta euroatlantinio saugumo ateitis – hibridinės grėsmės, galimos eskalacijos scenarijai ir bendro politinio bei karinio atsako stiprinimas.
Susitikime taip pat dalyvavo Kanados atstovai, su jais aptartas platesnis euroatlantinio saugumo kontekstas, Kanados vaidmuo ir galimybės stiprinti jos indėlį į regiono saugumą.
Daug dėmesio skirta ir karinių jūrų pajėgų bendradarbiavimui bei naujai JEF bendro jūrinio pranašumo stiprinimo (angl. Delivering Collective Maritime Advantage) iniciatyvai.
Ja siekiama stiprinti ilgalaikį ir labiau integruotą valstybių bendradarbiavimą jūroje – glaudžiau derinti planavimą, rengimą, pajėgumų vystymą ir jų išlaikymą.
JEF valstybės patvirtino siekį toliau stiprinti bendradarbiavimą Baltijos jūros, Tolimosios Šiaurės ir Šiaurės Atlanto regionuose, ypatingą dėmesį skiriant hibridinėms grėsmėms, atsparumui ir pasirengimui bendriems veiksmams.
JEF yra Jungtinės Karalystės vadovaujamas Šiaurės Europos regioninio saugumo formatas, vienijantis dešimt valstybių – Jungtinę Karalystę, Daniją, Estiją, Suomiją, Islandiją, Latviją, Lietuvą, Nyderlandus, Norvegiją ir Švediją.
JEF leidžia greitai sutelkti aukštos parengties jūrų, oro ir sausumos pajėgumus reaguojant į įvairaus pobūdžio krizes.
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