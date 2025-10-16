Vidaus reikalų ministras kaltinamas bandymu užčiaupti pareigūnus

Vasaros pradžioje tarnybų pareigūnai protestavo dėl mažų atlyginimų. Tada už jų algas atsakingas ministras V. Kondratovičius žadėjo kitų metų biudžete išsiderėti tam papildomų pinigų.
„Išlaikyti tuos kvalifikuotus specialistus mūsų tarnybose, kad jie neišeitų“, – birželio 25 d. kalbėjo ministras.
„Batus nupirkome, mašinas nupirkome, bet jų darbo užmokestis tikrai nėra pats didžiausias“, – komentavo Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas.
O dabar, jau prasidėjus diskusijoms dėl naujojo biudžeto, neva ministras pareigūnams paliepė Seime be ministerijos palydos apie pinigus nekalbėti.
„Mano turimomis žiniomis, ministras pasirašė įsakymą, draudžiantį statutinėms įstaigoms biudžeto formavimo metu lankytis Seime, komitetuose, bendrauti su Seimo nariais be suderinimo su vidaus reikalų ministru“, – sakė Seimo narys Virgilijus Alekna.
Pareigūnai sukviesti į posėdį, kurio darbotvarkėje rašoma, kad be ministerijos atstovų palydos susitikti su Seimo nariais jiems dabar negalima, siekiant nedaryti spaudimo Vyriausybei.
„Matyt, bandymas užčiaupti pareigūnus, įstaigų vadovus“, – teigė Saulius Skvernelis.
„Neužčiaupkite žmonėms kalbėti apie problemas, kurios egzistuoja Lietuvoje. Jų yra ir jas reikia spręsti“, – pabrėžė A. Sysas.
„Jiems, galbūt, taip atrodo, bet manyčiau, kad mes gyvename būtent tokiu laiku, kai pareigūnai turi daugiausia galimybių pasisakyti ir patys pasisako“, – aiškino vidaus reikalų ministras Vladislav Kondratovič.
O ar yra raštiškas įsakymas pareigūnams nekalbėti vieniems su parlamentarais?
„Tegul man parodo tą įsakymą – tokio įsakymo tikrai nėra“, – tvirtino V. Kondratovič.
Tačiau neneigia, kad kompetentingai diskutuoti apie tarnybų biudžetą gali tik ministerijos žmonės.
„Formuojant biudžetą reikia iškart reaguoti, įtraukti arba komentuoti kompetentingai ir įvertinus visų institucijų poreikius bei galimybes. Tai yra normalu“, – pridūrė vidaus reikalų ministras.
„Tokie draudimai man šiek tiek kelia abejonių. Bando daryti įtaką policijos vadovams, šiek tiek politizuoti pačią policiją, kas nėra normalu ir taip neturėtų būti“, – svarstė Policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė.
Buvusi vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė neslepia, kad jai vadovaujant, su pareigūnais ministerija pozicijas dėl biudžeto taip pat suderindavo iš anksto. Bet V. Kondratovičiaus retorika, esą, panaši į kontrolę.
„Kai, matyt, negali išpildyti tų lūkesčių, kuriuos buvai įsipareigojęs išpildyti, belieka tik kontroliuoti“, – sakė A. Bilotaitė.
O ir lūkesčiai dėl algų kėlimo bei stažo išmokų, atrodo, išsikelti per dideli.
„Tie visi įsipareigojimai, su kuriais atėjo ši Vyriausybė ir vidaus reikalų ministras, kad ženkliai didės atlyginimai, matyt, nebus tokie geri“, – pastebėjo A. Bilotaitė.
„Aš manau, tikrai bus pozityvių naujienų, gal ne visa apimtimi, kaip deklaravo profesinės sąjungos“, – patikino V. Kondratovič.
Tačiau nesvarbu, kiek papildomų pinigų ministerija išsiderės naujame biudžete, profesinės sąjungos vadovė tikina, kad algos neauga, nes dalis pinigų švaistoma.
„Kaip naudojami priedai, priemokos, kaip naudojamas tarnybinis transportas – susiduriame su problema gauti informaciją, ta informacija yra neteikiama“, – akcentavo R. Katinienė.
Dėl informacijos neteikimo profesinė sąjunga net kreipėsi į teismus. Policijos atstovai žada reikalauti ir biudžeto panaudojimo audito.
