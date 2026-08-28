Vilniuje užvirė ginčas dėl valdybų

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad tai – spjūvis darbuotojams į veidą. Kiti įžvelgia ir Vilnių valdančių konservatorių norą į šiltas vietas susodinti savus.
Vilniaus meras Valdas Benkunskas apie šį sprendimą kalbėti nenori.
„Ar mes galim labai greitai? Bėgsim pas švietimo ministrę“, – sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Tačiau po renginio išėjęs meras vis tiek kalbėti atsisakė. O socialinės apsaugos ir darbo ministrė ant mero pyksta – ir dėl paties sprendimo, ir dėl to, kad jis nekalba.
„Jam gėda akis parodyti, matyt, prieš žmones. Atsistotų ir paaiškintų savo sprendimą, kodėl jam pasirodė, kad darbuotojų atstovas valdybose bus problema“, – teigė I. Ruginienė
Vilniaus valdžia nutarė atšaukti penkių savivaldybės bendrovių valdybas. Tai – „Grinda“, „Miesto gijos“, „ID Vilnius“, Vilniaus vystymo kompanija ir Vilniaus viešasis transportas. Ne todėl, kad valdybos blogai dirba. Apie jas atsiliepiama netgi taip:
„Mes svajonių komandas esam į valdybas surinkę ir privatus verslas turėtų tokių žmonių pavydėti“, – sakė A. Bužinskas.
Visos penkios „svajonių komandos“ paleidžiamos nuo spalio pabaigos. Savivaldybės administracijos direktorius sako, kad taip daroma todėl, jog lapkričio 1-ąją įsigalios naujas įstatymas. Tuomet valstybės ir savivaldybių įmonių valdybose privalės atsirasti darbuotojų atstovų.
„Mes manome, kad tas įstatymas nėra logiškas. Nuo pat pradžių teikėme pastabas, ne tik mes vieni. Tai kol yra galimybė naudotis sena tvarka, mes ta tvarka ir naudojamės“, – aiškino A. Bužinskas.
Valdybų kadencija – ketveri metai. Kadangi naujos valdybos bus suformuotos iki lapkričio 1-osios, tai yra dar iki naujo įstatymo įsigaliojimo, darbuotojų atstovų valdybose nebus dar ketverius metus.
„Meras atvirai spjovė savo valdomų įmonių darbuotojams į veidą“, – pareiškė I. Ruginienė.
Naują įstatymą rengė socialdemokratai. Vilniaus valdžia teigia, kad jis neparuoštas iki galo.
„Kol kas nėra aišku nei kaip tie darbuotojų atstovai bus renkami, nei kas jie galėtų būti“, – sakė A. Bužinskas.
Konservatoriams antrina ir koalicijos partneriai laisviečiai.
„Ir čia didžiulė kritika Ruginienei, jeigu norite, kuri rūpinosi darbuotojų įtraukimu, bet savo darbo Vyriausybėje nepadarė“, – teigė Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas.
Anot Vilniaus valdžios, darbuotojus įtraukti galima per darbuotojų tarybas, profesines sąjungas ar konsultacijas.
„Techniškai įstatymas nėra apeidinėjamas, nes jis dar nėra įsigaliojęs“, – pabrėžė V. Mitalas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Tačiau socialdemokratai įžvelgia ir dar vieną galimą priežastį – artėjančius savivaldos rinkimus. Jie svarsto, kad tai gali būti signalas, jog konservatoriai nerimauja, ar valdžią Vilniuje išlaikys.
„Toks žingsnis bet kuriuo atveju yra pergalė: jeigu išlaikoma politinė valdžia – žmonės tavo paskirti. Na, o jeigu pralaimi – turi savo valdybas šimtus milijonų generuojančiose įmonėse“, – svarstė Vilniaus tarybos narys Povilas Pinelis.
Dabar socialdemokratai ruošiasi įstatymą pakeisti taip, kad darbuotojų atstovas būtų privalomas ir ką tik performuotoms valdyboms.
„Jeigu sutariam gražiai, priimam įstatymą, po to stengiamės apeiti ir išsaugoti ten savo chebrikes, tai taip neturėtų būti“, – kalbėjo Seimo narys Algirdas Sysas.
Vilniaus valdžia teigia, kad jie ne vieni tokie – esą ir kitose savivaldybėse skubama naujas valdybas patvirtinti iki lapkričio, kad jose nereikėtų darbuotojų atstovų.
„Tai mes bent jau esam atviri ir skaidrūs ir labai aiškiai įvardijame priežastį, kodėl mes taip darome“, – tikino A. Bužinskas.
Tačiau socialdemokratai abejoja, ar tai daroma iš atvirumo.
„Nežinau, gal čia iš kvailumo“, – svarstė A. Sysas.
Naujausi komentarai