Virginijus Sinkevičius ragina Lietuvą išnaudoti Ispanijos migrantų krizę ES išorės sienai stiprinti

Apie tai europarlamentaras šeštadienį paskelbė savo feisbuko paskyroje, reaguodamas į migrantų krizę, kai anksčiau šią savaitę į Ispanijos anklavą Seutą įsiveržė 50–60 tūkst. migrantų.
„Lietuvos interesas šioje istorijoje visų pirma yra puiki diplomatinė galimybė akcentuoti bendrą mūsų interesą investuoti į ES sienų apsaugą, nuo Helsinkio iki Lisabonos. Ypač su viltimi galiausiai įtikinti Ispaniją ir stiprinti savo indėlį į bendrą Europos gynybos politiką“, – teigė politikas.
Pasak jo, dislokuotos karinės pajėgos, migrantų įvardijimas grėsme Ispanijos teritoriniam integralumui ir operatyviai į Maroką grąžinti per 80 proc. neteisėtų migrantų aiškiai rodo „adekvatų Ispanijos požiūrį į situaciją“.
V. Sinkevičius taip pat kritikavo tai, kad Ispanijos premjeras „buvo priverstas atkreipti dėmesį į kai kurių valstybių atstovų klaidinančius komentarus“, konkrečiai neįvardydamas šių atstovų.
„Neturėtume remti tokio elgesio – ir ne tik tarptautiniu lygiu, tačiau ir čia, Lietuvoje, nes pernelyg lengva iš paniekos visiškai beprasmiškai pakenkti sau“, – teigė politikas.
Kaip rašė BNS, Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas (Pedras Sančesas) sukritikavo kai kurių ES lyderių raginimus sustabdyti Ispanijos narystę Šengeno erdvėje, vadindamas tai „melagingų naujienų, nežinojimo arba politinių interesų“ pasekme.
Taip jis reagavo į Italijos pasiryžimą vienam mėnesiui sustabdyti Šengeno sutarties galiojimą su Ispanija bei raginimą šią valstybę pašalinti iš Šengeno bevizių kelionių zonos.
Suomija pritarė šiam Italijos raginimui, o Danija pareiškė, kad Bendrija turėtų apsvarstyti tokį žingsnį. Tuo metu Prancūzija nurodė nesieksianti Ispanijos pašalinimo iš Šengeno sutarties, tačiau sustiprinusi pietinio pasienio kontrolę.
Savo ruožtu Ispanija griežtai pasmerkė Italijos „demagogiją“ ir šios ambasadoriui Madride pareiškė protestą.
V. Sinkevičius ragino į Lietuvai draugiškas valstybes žiūrėti su pagarba ir užuojauta, kad to paties galėtų tikėtis Lietuva.
„Solidarumas visų pirma turėtų būti nutaikytas į eilinius žmones, net jei dalis Ispanijos sprendimų, pavyzdžiui, gerokai per vangus požiūris į gynybos politiką, mums ir nepatogus“, – nurodė politikas.
BNS skelbė, kad per migrantų įsiveržimą žuvusiųjų skaičiui išaugus iki 67, Ispanija šeštadienį pranešė jūros pasienyje tarp Seutos ir Maroko įrengsianti 500 metrų ilgio apsauginę užtvarą.
Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernando Grande-Marlaska (Fernandas Grandė Marlaska) vadino Maroką „patikimu partneriu“, neigdamas, kad valstybė kelia grėsmę Seutai ar likusiai Ispanijos daliai.
P. Sanchezas dėl krizės kaltino prekeivius žmonėmis, kurie apie praėjusį mėnesį priimtą Aukščiausiojo Teismo sprendimą skleidė gandus, kad jūra atvykę neteisėti migrantai negali būti nedelsiant grąžinami.
18,5 kv. km Seutos teritorija ir netoliese esantis Melilijos eksklavas yra vienintelės dvi Europos sausumos sienos su Afrika.
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