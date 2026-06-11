Virginijus Sinkevičius: URM vadovo postas net nebuvo ant derybų stalo, šį klausimą reikia užbaigti

„(Mūsų manevrų laisvė – ELTA) nėra susijusi su URM ir čia, aš manau, jau reikia tą klausimą pabaigti. Net nebuvo, tiesą sakant, (šis postas – ELTA) ant derybų stalo“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė V. Sinkevičius.
„Tai vis dėlto yra viena tų ministerijų, kuri turi būti suderinta ir su prezidento institucija“, – teigė jis.
Pasak demokratų lyderio, URM vadovo posto kėdė jam nebuvo siūloma taip pat, kaip sveikatos apsaugos ministro kėdė nebuvo siūloma kitam koalicijos partneriui, „valstiečių“ pirmininkui Aurelijui Verygai.
LSDP lyderio pasiryžimas eiti premjero pareigas – esminis neatsakytas klausimas
Anot V. Sinkevičiaus, derybose dėl valdančiosios koalicijos esminiu klausimu išlieka ministro pirmininko postas, į kurį atsakius – būtų galima aiškiai išsidalinti ministerijas.
„Manau, kad tai yra esminis tas neatsakytas klausimas. Jį atsakius mes galėsime tuomet jau ir pabaigti su konkrečiomis ministerijomis, konkrečiomis pavardėmis ir taip toliau“, – paklaustas, ar išgirdo atsakymą iš M. Sinkevičiaus dėl sprendimo eiti premjero pareigas, teigė demokratas.
Neatsakė, ar demokratams siūlomas energetikos ministro postas
Žiniasklaida anksčiau skelbus, kad demokratai gali siekti Energetikos ministerijos ir jai vadovauti deleguotų Luką Savicką, V. Sinkevičius neatsakė, ar šis postas yra ant derybų stalo.
„Pamatysim pirmadienį. Pirmadienį bus principinis atsakymas ir manau, tuomet mes jau galėsime atsakyti ir dėl veiklos sričių“, – tikino „Vardan Lietuvos“ lyderis.
Tiesa, jis pabrėžė, jog antrajame derybų etape su galimais valdančiosios koalicijos partneriais buvo padaryta reikšminga pažanga.
„Iš tiesų programoje pasistūmėjome labai daug į priekį ir tai atrodo lyg tas sutarimas, kuris galėtų būti. Pirmiausia, tai esu labai dėkingas, kad mes radom principinį sutarimą dėl šeimos paketo. (...) Antras dalykas – būstų, pirmojo būsto įperkamumo problema, kuri ypatingai yra galiojanti regionuose. (...) Džiaugiuosi ir dėl išlaikytos gynybos politikos nuoseklumo, bet galbūt aiškiai įvardijant visuomenei tuos prioritetus“, – kalbėjo V. Sinkevičius.
Praėjusi šeštadienį LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Šiuo metu dabartinė valdančioji dauguma Seime turi 80 atstovų. Jei būtų sudaryta nauja koalicija, ji turėtų šiek tiek mažiau – 75 balsus.
ELTA primena, kad įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
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